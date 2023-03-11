الأوقاف: فتح 6 آلاف مسجد على مستوى الجمهورية للاعتكاف خلال رمضان

كشف الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن خطة الوزارة في شهر رمضان المبارك.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت، إنه تقرر إقامة صلاة التراويح في المساجد الكبرى دون مدة محددة.

وأضاف أنه تم إعداد خطة دعوية شاملة وملتقى فكري للواعظات خلال شهر رمضان الكريم، موضحاً أن صلاة التراويح بالتوافق بين الإمام والمصلين حسب المدة التي يتفقون عليها.

وأشار رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إلى أنه سيتم فتح 6 آلاف مسجد على مستوى الجمهورية للاعتكاف خلال شهر رمضان المبارك.

وتابع أن الوزارة أعدت خطة غير مسبوقة بالنسبة لمساجد تهجد ومساجد اعتكاف، موضحًا: «لدينا 10460 مسجدا سيشهد صلاة التهجد في آخر الشهر الكريم، كما سيكون هناك 6200 مسجد ستشهد الاعتكاف وفقا للأنظمة والتعليمات المتبعة، وتم اعتماد خطة الوزارة الدعوية لهذا الشهر الكريم».

وواصل: «لدينا المنبر الثابت بين الأزهر والأوقاف في 1000 مسجد في مصر، وسهرة رمضانية بالتعاون مع قصور الثقافة ومقارئ نموذجية، ولأول مرة ستقام صلاة التراويح بكبار القراء من العالم الإسلامي في مسجد الإمام الحسين».