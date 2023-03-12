ارتفاع أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 12-3-2023

مع بداية التعاملات الصباحية، يحرص الأشخاص المقبلين على الزواج على التعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 12-3-2023 عبر جوجل، حيث واصلت أسعار الذهب اليوم قفزاتها بشكل ملحوظ ومباشر في بداية التعاملات، لترتفع بنحو مبلغ 35 جنيهًا للجرام، لكي يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا نحو قيمة 1865 جنيهًا للجرام الواحد في أسواق الصاغة المحلية في مختلف المحافظات، طبقًا لما أعلنته الشعبة العامة للذهب في الاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 12-3-2023

و تنشر "الدستور" في هذه السطور أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 12 مارس 2023، وفقًا لآخر تحديث.

سعر الذهب في مصر اليوم



سعر جرام الذهب اليوم عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 عند مستوى 2131 جنيهًا للجرام في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب اليوم الاحد عيار 21 اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد مستوى 1865 جنيهًا للجرام اليوم، ذلك بعد ارتفاعه أمس بنحو 20 جنيهًا في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد في مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد مستوى 1600 جنيه للجرام.

سعر أونصة الذهب اليوم الاحد في مصر

وصل اليوم الأحد سعر أونصة الذهب عالميًا 1868 دولارًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد في مصر

وبلغ سعر الجنيه الذهب قيمة 14920 جنيهًا، دون دمغة أو بدون مصنعية في مصر.

وأضافت شعبة الذهب، خلال تقرير لها، أن سعر الذهب اليوم الأحد في مصر تأثرت بصعود كافة أوقية الذهب بشكل قوي في بداية تعاملات بورصة المعادن الأسبوعية أمس، وكذلك تسجيل الأوقية 1868 دولارًا، لكي يسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 نحو 1600 جنيه، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 14920 جنيهًا.

أما عن سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه، فقد استقر اليوم الأحد عند المستوى 30.95 جنيه في كل دولار، وقد شهد العديد من ارتفاعات خلال الأسبوع الماضي بمتوسط حوالي 5 قروش كل يوم، والأسبوع الماضي وصل عند المستوى 30.77 جنيه لكل دولار.

وأنهت أسواق الذهب العالمية بتداولاتها الأسبوعية بالقرب من أعلى مستوياته خلال شهر، وأغلقت كافة أسعار الذهب الفورية بتعاملات الأسبوع عند المستوى بقيمة 1867.14 دولار للأونصة، حيث ارتفع الذهب اليوم وحده بنسبة 2%.