طارق الملا: الوقود الأحفورى يلعب دورًا محوريًا فى أسواق الطاقة

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال لقاء مع صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية، على هامش مشاركته في مؤتمر "سيراويك" الدولي للطاقة بمدينة هيوستن الأمريكية، إن الوقود الأحفوري لا يزال يلعب دورًا محوريًا في أسواق الطاقة.

وتابع "الملا" أن الحرب الروسية الأوكرانية، أثبتت أن العالم لم يكن جاهزًا للانتقال الطافي دون الاعتماد إلى حد كبير على الوقود الأحفوري، فلو كان الوقود البديل جاهزًا لتولي المسئولية، لم نكن لنواجه هذه المشكلة.

طارق الملا: الوقود الأحفوري يلعب دورًا محوريًا في أسواق الطاقة

وأوضح الملا، أن الانتقال إلى الطاقة المتجددة قد اكتسب زخمًا فى السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك إلى الجهود المتضافرة لضم جميع أصحاب المصلحة، بما فى ذلك شركات البترول والغاز الكبرى إلى المشاركة في الحوار.

وأضاف الملا، أن الصناعة تنظر إلى الطاقة المتجددة وأنصارها باهتمام، فى ظل الإجماع العالمي الواسع على أهمية الاتجاه لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، الرياح، الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة الخضراء الأخرى.

الملا لرئيس "توتال" الفرنسية: مصر بوابة دخول المنتجات البترولية للسوق الإفريقية.

وفي سياق منفصل عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول، على هامش مشاركته في مؤتمر "سيراويك" الدولي للطاقة بمدينة هيوستن الأمريكية، اليوم الخميس، جلسة مباحثات مع باتريك بوانييه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجيز" الفرنسية.

وتم خلال اللقاء مناقشة مجالات عمل الشركة والأنشطة التي تضمها المحفظة الاستثمارية المتنوعة للشركة فى قطاع البترول والغاز فى مصر، وفي مقدمتها تسويق الوقود وإنتاج وتسويق الزيوت المعدنية عالية الجودة بالإضافة إلى مشاركتها في أنشطة البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي.

وأشار "الملا" إلى أن السوق المصرية سوق واعدة جاذبة للاستثمارات، بالإضافة إلى أن مصر تُعد بوابة لدخول المنتجات البترولية للسوق الإفريقية مما يمثل فرصة واعدة لزيادة الاستثمارات.