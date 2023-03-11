السبت 11 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ماذا قالت صحف جنوب إفريقيا بعد خماسية صن داونز فى شباك الأهلى؟

صن داونز
صن داونز

سلط بعض الصحف في جنوب إفريقيا، الضوء على الفوز الكبير الذي حققه فريق ماميلودي صن داونز أمام الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

صحيفة South african نشرت "صن داونز الخمس نجوم، يضرب الأهلي، حيث سحق صن داونز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين في مباراة المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا".

أما صحيفة "تايمز" قالت إن صن داونز وجه رسالة قوية لفرق إفريقيا بسحق الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين، مؤكدة أن هذه المرة الثانية التي يسجل فيها صن داونز 5 أهداف ضد الأهلي بعد الهزيمة بخماسية نظيفة في 2019 في دور الثمانية.

أما صحيفة "dispatchlive"، فقد أكدت على أن صن داونز بتحقيق الخماسية يوجّه رسالة قوية للغاية بكونه يرغب في المنافسة بقوة على حصد لقب دوري أبطال رفريقيا.

ويتصدر صن داونز جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط بينما يأتي الأهلي ثالثًا برصيد 4 نقاط.
 

الأهلي ضد صن داونز الاهلى صحف جنوب أفريقيا صن داونز دورى ابطال افريقيا

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وائل لطفي

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