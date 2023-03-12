قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 12 مارس 2023، لمواليد الأبراج الترابية.

حظك اليوم لمواليد برج الثور

مهنيًا: الحظوظ إلى جانبك، فلا خوف عليك من الفشل، قد تميل إلى ممارسة هواية جديدة أو إتّقان لغة أو موهبة أو طاقة جديدة.

عاطفيًا: تجد متعة في التعرف إلى أشخاص جدد تربطك بهم علاقة سطحية أو مسلية تنسيك همومك المهنية.

صحيًا: تشعر أنك بحالة جيدة جدًا، وعندك ثقة بنفسك، وهذا يعطيك سرعة وقدرة على الشفاء إذا كنت مريضًا.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء

مهنيًا: فرص مالية جديدة أو اكتشاف لبعض الأسرار، وإرث أو بوليصة تأمين أو رسوم أو قضية تمويل تُبحث الآن.

عاطفيًا: استمع إلى أفكار الشريك ولا سيما تلك التي تطرح وجهات نظر جديدة.

صحيًا: اهتم بالناحية الغذائية السليمة ومارس الرياضة بانتظام.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي

مهنيًا: أجواء العمل الجيدة تمكنك من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح.

عاطفيًا: لا تجاف الشريك، فالتطورات كثيرة في العلاقة بينكما ولا سيما بعد الأجواء الإيجابية السائدة حاليًا.

صحيًا: ابتعد عن الأماكن الصاخبة وابحث عن الهدوء فأنت لا تحب الفوضى.

صفات الأبراج الترابية

تتميز الأبراج الترابية بالاشتراك في بعض الصفات وسمات الشخصية، فمن مميزات أصحاب الأبراج الترابية أنهم شخصيات متميزة شديدة الواقعية، ولهم شخصية صلبة وقوية، كما يتميزون بحبهم الشديد للعمل والتفوق، ويركزون دائمًا على هدف معين، ويعملون بكد واجتهاد حتى يصلوا إلى ذلك الهدف.

يحاولون إيجاد الحلول المنطقيّة بما يتعلّق بمشاكلهم مع شريكهم، إلا أن صفاتهم العقلانيّة والصارمة قد تؤثر على علاقاتهم، في بعض الأحيان، يواجهون مشكلة في تقبّل التغييرات التي قد تحصُل في العلاقة مع شركائهم، يولون الكثير من الاهتمام بالأحداث والذكريات الجميلة السابقة وفي علاقاتهم يميلون للتواجد ضمن العلاقات العاطفية طويلة الأمد والمُلتزمة.

كما تتميز الأبراج الترابية بأنهم من أكثر الأشخاص صبرًا، فهم شخصيات صبورة إلى أقصى الحدود، وهم مخططون جيدون جدًا، حيث يستطيعون عمل خطط طويلة المدى، ويتميزون بالتفكير المنطقي والهدوء الظاهري، كما أنهم عنيدون جدًا، يُعاملون شركاءهم بمحبّة، ويُمكن لشركائهم الثقة بهم.