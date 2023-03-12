الأحد 12 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 12 مارس 2023

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية، اليوم الأحد، على النحو التالي:

 

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنياً: يوم جيد جدا يتحدث عن فرص جديدة تتعلق ببعض العائدات ومصادر الربح.

عاطفياً: تحاول السيطرة على مشاعرك تجنباً لجرح مشاعر الشريك، وتلجأ إلى أحد الأصدقاء طلباً للمساعدة والنصح.

صحياً: العلاقة بين شعور الراحة والاسترخاء وبين تصرفاتك في الحياة باتت واضحة، فالاثنان يؤثر أحدهما في الآخر.

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حظك اليوم لمواليد برج الثور

مهنياً: الحظوظ إلى جانبك، فلا خوف عليك من الفشل، قد تميل إلى ممارسة هواية جديدة أو إتّقان لغة أو موهبة أو طاقة جديدة.

عاطفياً: تجد متعة في التعرف إلى أشخاص جدد تربطك بهم علاقة سطحية أو مسلية تنسيك همومك المهنية.

صحياً: تشعر أنك بحالة جيدة جداً، وعندك ثقة بنفسك، وهذا يعطيك سرعة وقدرة على الشفاء إذا كنت مريضاً.

 

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء

مهنياً: أنشطتك المتعددة تمنحك القوة في مواجهة الآخرين، لكن يستحسن ألا تضع كل رصيدك في مواجهة واحدة.

عاطفياً: كن عادلاً مع الشريك وامنحه مزيداً من الوقت، فهو ساعدك كثيراً ويستحق منك بعض التضحية.

صحياً: حاول أن تجعل حياتك أكثر تناغماً لتنال الراحة التي تستحقها جراء كثرة انهماكاتك.

 

حظك اليوم لمواليد برج السرطان

مهنياً: قد تختبر يوماً دقيقاً من العلاقات، لكن لا تخف فالنجاح حليفك مهما اشتدت الصعاب..

عاطفياً: عليك إقناع الشريك بمماشاتك حتى النهاية، ولا سيما أن تجاربه السابقة معك غير مشجعة.

صحياً: أنت تبحث هذا اليوم عن منفذ لطاقتك، أفضل وسيلة هي ممارسة الرياضة للمحافظة على لياقة بدنية فقدتها أخيراً بسبب الإفراط في الطعام.

 

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنياً: قد تطمئن خواطرك وتختفي الأجواء السلبية، إذ تخرج من عزلتك وتختلط بمحيطك فتتعرّف إلى شخص يلفت انتباهك إلى حدّ ما.

عاطفياً: مقارنتك لفكرة الزواج اختلفت اليوم عما كانت عليه في السابق، مع اتخاذك بعض التعديلات بشأنه.

صحياً: لا تكثر من العمل والسهر، عليك الاسترخاء واللجوء إلى النوم باكراً.

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حظك اليوم الإثنين 6 مارس 2023 لجميع مواليد الأبراج المائية

حظك اليوم لمواليد برج العذراء

مهنياً: فرص مالية جديدة أو اكتشاف لبعض الأسرار، وإرث أو بوليصة تأمين أو رسوم أو قضية تمويل تُبحث الآن.

عاطفياً: استمع إلى أفكار الشريك ولا سيما تلك التي تطرح وجهات نظر جديدة.

صحياً: اهتم بالناحية الغذائية السليمة ومارس الرياضة بانتظام.

 

حظك اليوم لمواليد برج الميزان

مهنياً: يوم مناسب وجيد للأسفار والمشاريع والترتيبات الايجابية والتجارب المشوّقة.

عاطفياً: تنتابك رغبة كبيرة في أن تكون محبوباً ومرغوباً به وتبذل كل ما وسعك لتنال إعجاب المحيطين بك..

صحياً: المثابرة على الحركة هي الطريقة المثلى للحفاظ على حيويتك.

 

حظك اليوم لمواليد برج العقرب

مهنياً: يكون هذا اليوم مسرحاً لمفاوضات غنية ولقاءات مع أشخاص مميّزين، ولعروض جيدة على الأرجح.

عاطفياً: تربطك بأحد مواليد برجك صداقة قديمة، قد تتحول إلى مشاعر أعمق، فحب.

صحياً: حان الوقت للتركيز على النشاطات الخارجية من سفر ونزهات ورحلات ترفيهية.

 

حظك اليوم لمواليد برج القوس

مهنياً: على الرغم من الواجبات والضغوط العائلية أو الاجتماعية في آن معاً، لا تشعر بالإحباط التام وباليأس والغضب.

عاطفياً: أصبحت علاقتك بالشريك أكثر نضجاً وتتبادل وإياه أفكاراً جديدة، وتسعيان لإحداث تغيير في بعض عاداتكما.

صحياً: أنت بحاجة إلى الركائز والثبات في حياتك العملية المهنية والعاطفية كي تشعر بالأمان .

 

حظك اليوم لمواليد برج الجدي

مهنياً: أجواء العمل الجيدة تمكنك من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح. 

عاطفياً: لا تجاف الشريك ، فالتطورات كثيرة في العلاقة بينكما ولا سيما بعد الأجواء الإيجابية السائدة حالياً.

صحياً: ابتعد عن الأماكن الصاخبة وابحث عن الهدوء فأنت لا تحب الفوضى.

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حظك اليوم لمواليد برج الدلو

مهنياً: النيّات المبيتة عند بعض الزملاء لن تكون في مصلحتك، فسارع إلى توضيح وجهة نظرك من خلال رسائل حاسمة..

عاطفياً: تحرّك من الشريك يعيد تصويب الأمور، ويضع العلاقة بينكما على السكة الصحيحة .

صحياً: همومك الفكرية تؤثر سلباً في قوة عطائك، فخذ الأمور بإيجابية.

 

حظك اليوم لمواليد برج الحوت

مهنياً: تفسح لك الظروف في المجال لإنجاح مساعيك ولإثبات الحضور وتستعيد شهيّتك على الحياة.

عاطفياً: يدعوك الشريك إلى أن تتخلى قليلاً عن موقفك العدائي تجاه بعض الأمور، وأن تأخذ الحياة بصورة أكثر مرحاً وتساهلاً.

صحياً: القلق يؤثر في حياتك الصحية والنفسية وكثرة الجلوس تسبب لك آلاماً في الظهر.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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