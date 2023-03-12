حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 12 مارس 2023

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية، اليوم الأحد، على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنياً: يوم جيد جدا يتحدث عن فرص جديدة تتعلق ببعض العائدات ومصادر الربح.

عاطفياً: تحاول السيطرة على مشاعرك تجنباً لجرح مشاعر الشريك، وتلجأ إلى أحد الأصدقاء طلباً للمساعدة والنصح.

صحياً: العلاقة بين شعور الراحة والاسترخاء وبين تصرفاتك في الحياة باتت واضحة، فالاثنان يؤثر أحدهما في الآخر.

حظك اليوم لمواليد برج الثور

مهنياً: الحظوظ إلى جانبك، فلا خوف عليك من الفشل، قد تميل إلى ممارسة هواية جديدة أو إتّقان لغة أو موهبة أو طاقة جديدة.

عاطفياً: تجد متعة في التعرف إلى أشخاص جدد تربطك بهم علاقة سطحية أو مسلية تنسيك همومك المهنية.

صحياً: تشعر أنك بحالة جيدة جداً، وعندك ثقة بنفسك، وهذا يعطيك سرعة وقدرة على الشفاء إذا كنت مريضاً.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء

مهنياً: أنشطتك المتعددة تمنحك القوة في مواجهة الآخرين، لكن يستحسن ألا تضع كل رصيدك في مواجهة واحدة.

عاطفياً: كن عادلاً مع الشريك وامنحه مزيداً من الوقت، فهو ساعدك كثيراً ويستحق منك بعض التضحية.

صحياً: حاول أن تجعل حياتك أكثر تناغماً لتنال الراحة التي تستحقها جراء كثرة انهماكاتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان

مهنياً: قد تختبر يوماً دقيقاً من العلاقات، لكن لا تخف فالنجاح حليفك مهما اشتدت الصعاب..

عاطفياً: عليك إقناع الشريك بمماشاتك حتى النهاية، ولا سيما أن تجاربه السابقة معك غير مشجعة.

صحياً: أنت تبحث هذا اليوم عن منفذ لطاقتك، أفضل وسيلة هي ممارسة الرياضة للمحافظة على لياقة بدنية فقدتها أخيراً بسبب الإفراط في الطعام.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنياً: قد تطمئن خواطرك وتختفي الأجواء السلبية، إذ تخرج من عزلتك وتختلط بمحيطك فتتعرّف إلى شخص يلفت انتباهك إلى حدّ ما.

عاطفياً: مقارنتك لفكرة الزواج اختلفت اليوم عما كانت عليه في السابق، مع اتخاذك بعض التعديلات بشأنه.

صحياً: لا تكثر من العمل والسهر، عليك الاسترخاء واللجوء إلى النوم باكراً.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء

مهنياً: فرص مالية جديدة أو اكتشاف لبعض الأسرار، وإرث أو بوليصة تأمين أو رسوم أو قضية تمويل تُبحث الآن.

عاطفياً: استمع إلى أفكار الشريك ولا سيما تلك التي تطرح وجهات نظر جديدة.

صحياً: اهتم بالناحية الغذائية السليمة ومارس الرياضة بانتظام.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان

مهنياً: يوم مناسب وجيد للأسفار والمشاريع والترتيبات الايجابية والتجارب المشوّقة.

عاطفياً: تنتابك رغبة كبيرة في أن تكون محبوباً ومرغوباً به وتبذل كل ما وسعك لتنال إعجاب المحيطين بك..

صحياً: المثابرة على الحركة هي الطريقة المثلى للحفاظ على حيويتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب

مهنياً: يكون هذا اليوم مسرحاً لمفاوضات غنية ولقاءات مع أشخاص مميّزين، ولعروض جيدة على الأرجح.

عاطفياً: تربطك بأحد مواليد برجك صداقة قديمة، قد تتحول إلى مشاعر أعمق، فحب.

صحياً: حان الوقت للتركيز على النشاطات الخارجية من سفر ونزهات ورحلات ترفيهية.

حظك اليوم لمواليد برج القوس

مهنياً: على الرغم من الواجبات والضغوط العائلية أو الاجتماعية في آن معاً، لا تشعر بالإحباط التام وباليأس والغضب.

عاطفياً: أصبحت علاقتك بالشريك أكثر نضجاً وتتبادل وإياه أفكاراً جديدة، وتسعيان لإحداث تغيير في بعض عاداتكما.

صحياً: أنت بحاجة إلى الركائز والثبات في حياتك العملية المهنية والعاطفية كي تشعر بالأمان .

حظك اليوم لمواليد برج الجدي

مهنياً: أجواء العمل الجيدة تمكنك من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح.

عاطفياً: لا تجاف الشريك ، فالتطورات كثيرة في العلاقة بينكما ولا سيما بعد الأجواء الإيجابية السائدة حالياً.

صحياً: ابتعد عن الأماكن الصاخبة وابحث عن الهدوء فأنت لا تحب الفوضى.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو

مهنياً: النيّات المبيتة عند بعض الزملاء لن تكون في مصلحتك، فسارع إلى توضيح وجهة نظرك من خلال رسائل حاسمة..

عاطفياً: تحرّك من الشريك يعيد تصويب الأمور، ويضع العلاقة بينكما على السكة الصحيحة .

صحياً: همومك الفكرية تؤثر سلباً في قوة عطائك، فخذ الأمور بإيجابية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت

مهنياً: تفسح لك الظروف في المجال لإنجاح مساعيك ولإثبات الحضور وتستعيد شهيّتك على الحياة.

عاطفياً: يدعوك الشريك إلى أن تتخلى قليلاً عن موقفك العدائي تجاه بعض الأمور، وأن تأخذ الحياة بصورة أكثر مرحاً وتساهلاً.

صحياً: القلق يؤثر في حياتك الصحية والنفسية وكثرة الجلوس تسبب لك آلاماً في الظهر.