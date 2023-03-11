عميد البحوث التطبيقية يكشف لأول مرة تفاصيل عن تصنيع السيارة الكهربائية

كشف الدكتور محمد الغمري، عميد البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية للعلوم، تفاصيل تصنيع السيارة الكهربائية داخل مصر، قائلا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينادي دائمًا بتصنيع سيارة كهربائية بأيدي مصرية.

وأضاف الغمري، خلال حواره، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن أكاديمية البحث العلمي قامت بتمويل عدد من المشاريع لتوطين صناعة وتكنولوجيا السيارات الكهربائية في مصر منذ عامين، لافتاً إلى أن البداية كانت من خلال عمل نموذج من السيارات الكهربائية يتم استخدامها داخل المدن فقط، وتم عرضها على رئيس الوزراء.

وأوضح أنه تمت صناعة سيارة كهربائية بالكامل داخل مصر، لافتاً إلى أن الموتور ومجموعة الدفع الكهربائية سيتم استيرادها من الخارج في المرحلة الأولى.

وأشار إلى أنه تم عمل دراسة ميدانية بين سائقي التاكسي والسيارات النقل لمعرفة المسافة التي يقومون بقطعها يومياً، لافتاً إلى أن الإجابة الكبرى هي أن العديد منهم يقطع مسافة 200 كيلومتر يوميًا.

وبين أن مصنع السيارات الكهربائية الذى تم إنشاؤه في مصر يعمل على تصنيع نسختين من السيارات الكهربائية، سيارة تقطع 100 كيلومتر في الشحنة الواحدة، والأخرى تقطع 200 كيلومتر في الشحنة، لافتاً إلى أن سعر السيارة الكهربائية التي تقطع مسافة 100 كيلومتر في الشحنة الواحدة ستكون أقل من 100 ألف جنيه، متابعًا: "مرحلة الإعداد تم الانتهاء منها وسيتم التصنيع خلال 6 أشهر فقط".