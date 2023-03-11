السبت 11 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الشهابى: «الحركة المدنية» تتعمد تعطيل الحوار الوطنى بالتهديد بالانسحاب

الشهابي
الشهابي

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، إنه مع دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحوار الوطني، الكل توسم خيرًا بأن يقدم الروشتة للوطن حول المحاور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أنه مع اختيار ضياء رشوان، كمنسق عام للحوار الوطني، توسمنا خيرًا فيه، وذلك لأنه رجل توافقي.

سبب رفض “الحركة المدنية” البدء بالحوار

وأكد أن سبب عدم بدء الحوار الوطني، لأن هناك قوى سياسية تقدم نفسها كمعارضة وطلبت أن تعبر عن الشعب وهي 4 أو 5 أحزاب وهي من تشكل "الحركة المدنية"، وأوضح أن سبب رفضها بدء الحوار الوطني، بسبب أنها كانت لها عدة طلبات، منها أن يكون الحوار بينها وبين الدولة، وكذلك الإفراج عن بعض المسجونين، والدولة قابلت هذا الكلام بإيجابية شديدة، وتم الإفراج عن أكثر من 1000 سجين، وأول مرة لجنة العفو الرئاسي، والتي أوصى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن يتم دمج المفرج عنهم بالمجتمع.

وأوضح أن الوضع الحالي يؤكد أنهم يتعمدون تعطيل الحوار بالتهديد بالانسحاب من الحوار بسبب عدم الاستجابة لبعض الطلبات غير المعقولة لهم، وطالب بالبدء الفوري للحوار بمن حضر وألا يكون مشروطًا؛ لأن مصر في أمس الحاجة لبدء الحوار.

ناجي الشهابي “الحركة المدنية” الحوار الوطنى تعطيل الحوار التهديد بالانسحاب لجنة العفو الرئاسي

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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