الأحد 12 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

دعاء وأذكار الصباح اليوم الأحد 12-3-2023

دعاء الصباح
دعاء الصباح

يدور في ذهن الكثير من المواطنين معرفة دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر الأحد 12-3-2023 مع اقتراب موعد شهر رمضان المبارك، وحرصا على الاستمرار في قراءة الدعاء وترديدهم بشكل مستمر.

 

دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر الأحد 12-3-2023

وينشر "الدستور" في هذه السطور دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر يوم الأحد 12-3-2023.

 

أذكار الصباح اليوم

اللهم اجعل لنا من كل ضيق فرجاً، ومن كل هم مخرجاً، وارزقنا من حيث لا نحتسب. 


رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي. 
رب إني فوضتك أمري كله فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. 
 

اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي ولا في أهلي ولا في مالي، اللهم اصرف عني الشر كله، ومن علي بالصحة والعافية. 
 

اللهم إني توكلت عليك فأعنّي، ووفقني، واجبر خاطري. يا رب، أدعوك بعزتك وجلالك، أن لا تصعّب لي حاجة، ولا تعظم علي أمراً، ولا تحنِ لي قامة، ولا تفضح لي سراً، ولا تكسر لي ظهراً. 
اللهم اجعل دعواتنا لا ترد، واقض لنا حاجاتنا يارب العالمين.

 

دعاء الفجر اليوم

اللهم أشفي كل مريض بقدرتك يا رب.
اللهم أرحم كل ميّت وتجاوز عن سيئاته.
اللهم أشرح لنا صُدورنا.
اللهم يسّر لنا أُمورنا.
اللهم أجعل كل الأيام فرج.

اللهم أسألك اليسر بعد العسر.. دعاء الصباح اليوم السبت 11 مارس 2023


اللهم ارزقني وفرج همنا وأقض عنا ديننا واشف مرضانا وارحم موتانا
اللهم أقضى حاجتي وفك كربتي وأنس وحدتي وفرج همى يا الله.
يا رب نسالك الفرج بعد الكرب
يا رب نسألك الفرج لكل مهموم
اللهم فرج الكرب عن كل مظلوم
اللهم اشفي كل مريض
اللهم نسألك الفرج والشفاء لكل مريض ومكروب
اللهم أسألك الرحمة والمغفرة.

 

اللهم إني أسألك يا من أقر له بالعبودية كل معبود، يا من يحمده كل محمود، يا من يفزع إليه كل مجهود، يامن يطلب عنده كل مقصود، يا من سائله من فضله غير مردود، يا من بابه لسؤاله غير موصود ولا محدود
 

لا إلَه إلَّا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ يُحيي ويُميتُ بيَدِه الخيرُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ)من قالها عَشْرَ مرَّاتٍ، كتَبَ اللهُ له بكلِّ مرَّةٍ عَشْرَ حسَناتٍ، ومَحَا عنه عَشْرَ سيِّئاتٍ، ورفَعَ له عَشْرَ درَجاتٍ.

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دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر الأحد 12-3-2023 وأدعية الفجر الأحد الصباح الفجر

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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