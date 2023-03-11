انتشال جثة شخص من ترعة بالشرقية والتحفظ عليها بمشرحة فاقوس

عثر أهالي قرية عرب درويش بمركز فاقوس على جثة لشخص طافية بمياه ترعة قرية عرب درويش بدائرة مركز فاقوس وتم انتشال الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى فاقوس تحت تصرف النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد ورود إشارة من مستشفي فاقوس باستقبال شخص 46 سنة جثة هامدة وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على الجثة طافية بمياه ترعة قرية عرب درويش دائرة مركز فاقوس وبالعرض على النيابة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتحرير محضر بالواقعة.