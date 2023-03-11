السبت 11 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال جثة شخص من ترعة بالشرقية والتحفظ عليها بمشرحة فاقوس

جثة
جثة

عثر أهالي قرية عرب درويش بمركز فاقوس على جثة لشخص طافية بمياه ترعة قرية عرب درويش بدائرة مركز فاقوس وتم انتشال الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى فاقوس تحت تصرف النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد ورود إشارة من مستشفي فاقوس باستقبال شخص 46 سنة جثة هامدة وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على الجثة طافية بمياه ترعة قرية عرب درويش دائرة مركز فاقوس وبالعرض على النيابة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتحرير محضر بالواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

أجهزة الأمن توجه ضربات قاضية لعناصر غسل الأموال

مسلسلات رمضان 2023.. طرح البوستر الدعائى الرسمى لمسلسل «الصفارة»

النيابة تطلب تحريات المباحث فى واقعة مقتل شاب بالدقهلية

قرار للنيابة فى اتهام البلوجر آية إيهاب وزوجها بالاتجار فى المخدرات

انتشال جثة شخص من ترعة بالشرقية والتحفظ عليها بمشرحة فاقوس

أول فرمان من الخطيب بعد سقوط الأهلى بخماسية أمام صن داونز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

8 مارس.. والبيعة الفاسدة

علي سعدة

تاريخ يباع من أجل حفنة دولارات

كريم فرغلى

شادي وليلى.. وفيروز

د.أحمد الخميسى

مجمع اللغة العربية.. معجم جديد

ماجد حبته

الرياض وطهران.. وبكين بينهما

سارة الشلقاني

حديث الرئيس و«مفاجأة» إسرائيل

كريم فرغلى

شادى وليلى.. وفيروز

علي سعدة

تاريخ يباع من أجل حفنة دولارات

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية: إغلاق طرق رئيسية فى تل أبيب وحيفا بسبب المظاهرات

رئيس وزراء فلسطين يُحذّر من تداعيات جرائم الاحتلال المتواصلة

الكويت تدعو المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل للانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووى