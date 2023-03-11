قرار للنيابة فى اتهام البلوجر آية إيهاب وزوجها بالاتجار فى المخدرات

بدأت جهات التحقيق تحقيقاتها في واقعة البلوجر آية إيهاب وزوجها العرفي، ووجهت للمتهمين تهمة حيازة 860 طربة حشيش بمبالغ وصلت لـ9 ملايين جنيه، تم ضبطها بحوزتهما داخل شقتهما بمنطقة حدائق الأهرام وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول المضبوطين.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بوزارة الداخلية، القبض على البلوجر آية إيهاب وزوجها العرفي "رامي.أ" بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.

وكشفت التحريات الأولية عن اتجار المتهمة آية إيهاب بلوجر في المواد المخدرة رفقة زوجها العرفي، واتخاذهما من الشقة محل سكنهما، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل مسكنهما، وتمكنت من القبض عليهما، وبحوزتهما كميات كبيرة من المواد المخدرة داخل شقتهما السكنية.