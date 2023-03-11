إنفوجراف| زيادة في إنتاج جميع أنواع البنجر خلال 2023

تحرص الدولة على توفير السلع والمنتجات الغذائية في جميع الأسواق المحلية على مستوى محافظات الجمهورية، وتأتي المنتجات والمحاصيل الزراعية على رأس أولويات الحكومة لتوفيرها للمواطنين.

وجاء البنجر ضمن أبرز المنتجات الاستراتيجية التي حرصت القيادة السياسية على التوسع في المساحات المنزرعة منها، فقد وصلت المساحة المنزرعة هذا العام إلى ‏‏620 ألف فدان بنجر سكر بزيادة تصل إلى 10 آلاف فدان عن ‏العام الماضي لإنتاج ما يصل إلى 1.8 مليون طن سكر هذا ‏العام.

وذلك جاء وفق تقريراً من ‏رؤساء مجالس ادارة شركات ومصانع بنجر السكر حول الاستعدادات حيث أفاد التقرير الوارد إلى أنه تم إجراء الصيانة اللازمة ‏لتلك المصانع لاستقبال الموسم هذا العام من حيث مصانع إنتاج السكر المحلي، وتم تطوير وتحديث ورفع القدرات الاستيعابية والتصنيعية لبنجر السكر.

ووصلت قدرة استيعاب 2.5 مليون طن محصول بنجر/ سنويًا لينتج من 300 ألف إلى 350 ألف طن سكر علاوة على إنتاج خام المولاس بمعدل 130 ألف طن، وكذلك تفل بنجر بما يقرب من 140 ألف طن/ سنويًا، بحسب الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

كما يتم ضخ ‏كميات تصل إلى 120 ألف طن من إنتاج مصانع قصب السكر ‏وبنجر السكر شهرياً على المنظومة التموينية بواقع يصل الى ‏‏4 آلاف طن سكر يومياً.‏

وكشف العضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، أنه يتم إنتاج 130 ألف طن مولاس و140 ألف طن لب البنجر والذي يتم استخدامه مدخل إنتاج في العلف الحيواني، مشيرًا إلى أنه تم العام الماضي تصدير 110 ألف طن لب البنجر الي الصين ونيوزيلندا ودول الاتحاد الأوروبي، مع توريد 30 ألف طن لب البنجر للسوق المحلية.

وأكد التقرير إجراء الصيانة اللازمة ‏لتلك المصانع لاستقبال الموسم هذا العام وأن المساحة المنزرعة هذا العام تبلغ نحو ‏‏620 ألف فدان بنجر سكر بزيادة تصل الى 10 آلاف فدان عن ‏العام الماضي لإنتاج ما يصل الى 1.8 مليون طن سكر هذا ‏العام، وأن المصانع ‏تعمل بنظام الميكنة كاملة بدءاً من تَسلم البنجر من المزارع ‏وصولاً الى صرف المستحقات المالية من خلال البنوك ‏وماكينات الصرف.

كما تضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية ‏كميات تصل الى 120 ألف طن من إنتاج مصانع قصب السكر ‏وبنجر السكر شهرياً على المنظومة التموينية بواقع يصل إلى ‏‏4 آلاف طن سكر يومياً، بحسب أحمد كمال المتحدث الرسمي ومعاون ‏وزير التموين.