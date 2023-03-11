النيابة تطلب تحريات المباحث فى واقعة مقتل شاب بالدقهلية

تجري النيابة العامة بالدقهلية التحقيق في مقتل شاب بالعقد الثالث بطلق ناري بمدينة دكرنس وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة لبيان أسباب وملابسات الحادث.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة دكرنس، بإصابة شاب بطلق ناري ونقله لمستشفى الطوارئ بالمنصورة، في حالة خطرة فارق على إثرها الحياة.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة دكرنس لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالتحري تبين مقتل "أحمد.خ. ع"، 25 عاما، على يد آخر يقيمان قرية ميت الحلوج مركز ومدينة دكرنس بالدقهلية، بسبب نشوب خلاف بينهما استخدم على إثره الجاني سلاحا ناريا "خرطوش".

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واستخراج تصريح الدفن.