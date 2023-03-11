بركلة جزاء هالاند.. مانشستر سيتي يخطف انتصارًا صعبًا من كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

حقق مانشستر سيتي فوزًا صعبًا على مضيفه كريستال بالاس، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ27 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بهدف دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وضغط فريق مانشستر سيتي من بداية المباراة على دفاعات فريق كريستال بالاس لتسجيل هدف مبكر وفرض أسلوبهم على مجريات اللعب، كما استحوذوا وخلقوا خطورة هجومية كبيرة من الدقائق الأولى.



وأهدر لاعبو مانشستر سيتي 4 فرص محققة في أول 5 دقائق من بداية المباراة.

واستمرت المحاولات الهجومية من لاعبي فريق مانشستر سيتي لتسجيل هدف التقدم، فيما اعتمد فريق كريستال بالاس على تضييق المساحات الدفاعية والتراجع لحرمان لاعبي السيتي من الوصول للمرمى، والتحول بهجمات مرتدة سريعة لتسجيل هدف مباغت.



ولعب مانويل أكانجي كرة عرضية داخل منطقة جزاء في الدقيقة 27 وحولها هالاند بقدمه اليسرى واعتلت العارضة.

وتسلم هالاند تمريرة من جاك جريليتش على يسار منطقة الجزاء وسددها مباشرة في المرمى وتصدى لها الحارس ثم ارتطمت بساق رودري وارتدت ناحية هالاند وحاول تسديدها ولكن مدافع كريستال بالاس سددها في قدمه وخرجت لركلة مرمى.

وتحصل مانشستر سيتي على ركلة حرة في الدقيقة 30 من الجانب الأيمن لمنطقة جزاء كريستال بالاس وحولها رودري برأسه وتصدى لها الحارس ثم احتسب الحكم تسلل ضده.

وأرسل إرلينج هالاند تسديدة ناحية مرمى كريستال بالاس في الدقيقة 32وارتطمت بقدم الحارس.

وسدد ويلفريد زاها الكرة على مرمى مانشستر سيتي في الدقيقة 32 وارتطمت بقدم المدافع وتحولت لركنية، لعبت عرضية وأبعدها الدفاع.

وواصل مانشستر سيتي ضغطه على دفاعات فريق كريستال بالاس لتسجيل الهدف الأول.

وواصل لاعبو مانشستر سيتي ضغطهم على كريستال بالاس في الدقائق التالية من عمر الشوط الأول.

وفي الدقائق الخمسة الأخيرة من عمر الشوط تقدم فريق كريستال بالاس للهجوم على أمل تسجيل هدف التقدم.



وسدد لاعبو مانشستر سيتي كرة واحدة على المرمى من أصل 8 محاولات، وخرجت 3 كرات من الملعب واعترض الدفاع 4 تسديدات، فيما لم يسدد لاعبو كريستال بالاس أي كرة على المرمى من محاولتين.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب بنسبة 75%، مقابل 25% لصالح فريق كريستال بالاس.





وواصل مانشستر سيتي استحواذه على مجريات اللعب خلال الشوط الثاني من المباراة، وكذلك ضغطه على دفاعات فريق كريستال بالاس من أجل إضافة الهدف الثاني وزيادة تقدمهم في النتيجة.

كما تراجع لاعبو فريق كريستال بالاس للدفاع وحرموا فريق مانشستر سيتي من الوصول للمرمى، وعانى لاعبو الستيسنز في الوصول للمرمى.

وتحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء في الدقيقة 78 سددها إرلينج هالاند على يمين الحارس وسكنت الشباك.

وبعد الهدف، أهدر إرلينج هالاند فرصة محققة للتسجيل بعد انفراده بحارس فريق كريستال بالاس وسدد الكرة خارج المرمى ولكن الحكم المساد أشار لوجود حالة تسلل.



ثم لعب جريليتش كرة عرضية من الجانب الأيسر لمنطقة جزاء كريستال بالاس في الدقيقة 82 حولها هالاند برأسه واعتلت المرمى.



وفي الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، اندفع فريق كريستال بالاس للهجوم من أجل تسجيل هدف التعادل والحصول على نقطة من المباراة.



وسدد لاعبو مانشستر سيتي 4 كرات على المرمى من 14 محاولة، وخرجت 5 كرات من الملعب واعترض الدفاع مثلها، فيما لم يسدد فريق كريستال بالاس أي كرة على المرمى من أصل 4 محاولات.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب بنسبة 69%، مقابل 31% لصالح فريق كريستال بالاس.

ورفع مانشستر سيتي رصيده لـ61 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند 27 نقطة في المركز الـ12.