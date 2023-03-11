أحمد أبومسلم يعلق على خماسية صن داونز: «فيه لعيبة ما تصلحش تبقى في الأهلي»

علق أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق، على هزيمة النادي الأهلي بخماسية في مباراته أمام نادي صن داونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، قائلاً: "يوم حزين في تاريخ النادي الأهلي، رأينا أخطاء كارثية في مباراة النادي أمام صن داونز ".

وأضاف أحمد أبو مسلم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسؤوليتي”، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن لاعبي النادي الأهلي يفتقدون إلى روح النادي، معقباً: "غاب حماس اللاعبين الذي عهدناه كثيرًا، وفي لعيبة متصلحش تبقى في الأهلي"، ليعقب الإعلامي أحمد موسى: "ديه لعيبة فكه".

وأعرب الكابتن أحمد أبو مسلم، عن أمنيته في انتهاء المباراة قبل موعدها، معقبًا: "كنا نتمنى أن تنتهي المباراة قبل موعدها بسبب أداء النادي الأهلي السيئ والمشاكل الكبرى في خط الدفاع".

الأهلي يخسر 5 ـ 2 أمام صن داونز فى جنوب أفريقيا بدوري الأبطال

تعرض فريق الأهلي لهزيمة ثقيلة من صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-5 فى المباراة التى أقيمت عصر اليوم، السبت، باستاد لوفتوس فيرسفيلد فى بريتوريا بجنوب أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.