تعرف على أعضاء لجان تحكيم مسابقات أفلام الدورة 24 لمهرجان الإسماعيلية الدولي

تنطلق الدورة الـ 24 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 مارس الجاري برئاسة الناقد الفني عصام زكريا والذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة منار حسني.

ويقدم الدستور في السطور التالية أعضاء لجان التحكيم في المسابقات المختلفة للأفلام المشاركة في الدورة الـ24 من مهرجان الإسماعيلية الدولي:

لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية كل من Majid Movasseghi من سويسرا، وCécile Tollu Polonowski من ألمانيا وKyung Hwa Lee من كوريا، وميس دروزة من الأردن.

لجنة تحكيم الأفلام الروائية والتحريك

وتضم لجنة تحكيم الأفلام الروائية والتحريك كل من فاسيليس كاراميتسانيس من اليونان، وفنانة الرسوم المتحركة سيغنه بومان من أمريكا، ونبيلة رزاق من الجزائر، وآن صوفي جاك من فرنسا، والمخرجة كوثر يونس من مصر.

لجنة تحكيم “الفيبريسي” - الاتحاد الدولي لنقاد السينما

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيبريسى (الاتحاد الدولي لنقاد السينما) كل من الدكتورة أمل الجمل، وأحمد العياد، والناقد السينمائي فريديريك جايجر.

الدول المشاركة في الدورة الـ24 لمهرجان الإسماعيلية

وتشارك بدورة هذا العام في المهرجان كل من أوكرانيا، اليابان، البرازيل وبلجيكا وفرنسا والسودان وجنوب إفريقيا وفنلندا وبيرو وإسبانيا وبولندا والدنمارك وروسيا والتشيك والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والمغرب وليتوانيا ومنغوليا والعراق وسوريا واليونان والهند والمكسيك وإنجلترا ونيجيريا وسويسرا والأردن وبيلاروسيا وكوستاريكا وتشيلي وفلسطين وألمانيا ولبنان، الأرجنتين، إيطاليا، كرواتيا، الجزائر، المجر، هولندا، الصين، ماليزيا، كندا، أرمينيا، قرجيزستان، بلغاريا.

مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة في دورته الـ 24

جدير بالذكر أن الدورة الـ24 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة من المقرر أن تقام فعاليتها في الفترة من 14 وحتى 20 من مارس 2023، وتحتفي بشكل خاص بالفيلم العابر للنوع Hybrid، وذلك من خلال عدد من البرامج المتخصصة.

المهرجان يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني، ويترأس الدورة الـ24 للمهرجان الناقد عصام زكريا.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.