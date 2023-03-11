السبت 11 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

سماح أبو بكر عزت عن والدها: «كان طفل بيحب الحكايات ويتفرج على الكارتون»

سماح أبو بكر عزت
سماح أبو بكر عزت

قالت الكاتبة سماح أبو بكر عزت، إن والدها كان قارئًا رائعًا، وكان منظم جدًا في حياته.

وأضافت سماح أبوبكر عزت، خلال لقائها ببرنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا، المذاع عبر فضائية cbc، الذي تقدمه الإعلاميات، منى عبدالغني، هبه الأباصيري، إيمان عزالدين، أن والدها كان دائمًا يصطحبها إلى مسرح العرائس عند الأستاذ صلاح السقا، لافتة إلى أن والدها كان شخصا هادئا وحنونا جدًا، عودنا ألا يفرض علينا شيئا.

وتابعت الكاتبة سماح أبو بكر عزت: "بابا كان طفل بيحب الحكايات ويتفرج على الكارتون".

عن الفنان أبو بكر عزت 

أبو بكر عزت من مواليد حى السيدة زينب بمدينة القاهرة فى يوم 8 أغسطس عام 1933 تخرج فى قسم الاجتماع من كلية الآداب بجامعة القاهرة، وبدأ مشواره الفنى من خلال المسرح المدرسى؛ إذ قدم مسرحية "الفضائح" للمخرج "كمال يس"، ثم تطورت علاقته بالمسرح أثناء دراسته بكلية الآداب فالتحق بمعهد التمثيل عام 1959م، وعقب تخرجه انضم إلى فرقة المسرح الحر عام 1959م.

بعد تخرجه عمل فى عدة فرق مسرحية، منها فرقة المسرح الحر ومسرح الريحانى ومسرح التليفزيون، ثم بدأ العمل فى السينما منذ أواخر خمسينيات القرن العشرين، وشارك فى العديد من الأدوار المساعدة.

وحصل النجم الكبير أبو بكر عزت عام 1996 على جائزة أحسن ممثل فى مهرجان القاهرة السينمائى عن دوره فى فيلم "المرأة والساطور".

توفى الفنان  أبوبكر عزت يوم 27 فبراير عام 2006م عن عمر يناهز الـ73 عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة خلال توجهه إلى موقع تصوير أحدث مسلسلاته.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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