السبت 11 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سيارة تدهس طفلًا أثناء عبوره طريق جمصة - المنصورة

جثة
جثة

شهد طريق جمصة المنصورة بمحافظة الدقهلية، حادثًا أليمًا، حيث لقى طفل مصرعه، في حادث تصادم سيارة.

 

وقامت سيارات الإسعاف بنقل الجثمان إلى مستشفى بلقاس المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بتلقي إشارة بوجود بلاغ عن وقوع حادث تصادم سيارة بطفل على طريق "جمصة - المنصورة" أمام قرية السلسول التابعة لمركز جمصة، أسفر الحادث عن وفاة الطفل. 

 

وانتقلت قوة أمنية من ضباط  الشرطة إلى مكان الواقعة، وبالفحص  تبين اصطدام سيارة بطفل على طريق "جمصة - المنصورة" أمام قرية السلسول أدى إلى إصابة الطفل "محمد.ع.ي"، المقيم بقرية السلسول مركز جمصة، والبالغ من العمر 5 سنوات.

 

وتبين أثناء عبور الطفل الطريق اصطدمت به سيارة مسرعة أمام قريته أدت إلى إصابته بإصابات بالغة في الجسم وأثناء نقله إلى مستشفى بلقاس لفظ أنفاسه الأخيرة.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ونقل جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى بلقاس.

المباحث الجنائية بمحافظة الدقهلية حادث تصادم سيارة ضباط الشرطة طفل مصرعه سيارة مسرعة مدير أمن الدقهلية إخطارا لقى طفل مصرعه

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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