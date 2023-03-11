السبت 11 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

WATCH IT تطلق البرومو الأول لـ«كشف مستعجل»

كشف مستعجل
كشف مستعجل

 

أطلقت منصة WATCH IT البرومو الترويجى الأول لمسلسل «كشف مستعجل»، أحدث إنتاجاتها الأصلية، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، من بطولة مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن.

ويقدم مصطفى خاطر شخصية «سيف»، الذى يذهب للدكتور «سهام» الطبيب النفسى، الذى يقدم بطولته الفنان محمد عبدالرحمن، ومن ثم يدخلان لعالم من الكوميديا.

وتدور أحداث مسلسل «كشف مستعجل» فى إطار لايت كوميدى، وسط حالة ‏غموض ‏‏‏حول عدد من الجرائم الجنائية، التى يتورط بها أبطال العمل، وسط مفاجآت عديدة خلال الحلقات.‏ مسلسل «كشف مستعجل» يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن توتا وهنادى مهنا وليلى عزالعرب ومحمد لطفى وإلهام وجدى وإيمى طلعت زكريا، ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادى الرملى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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