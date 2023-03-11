السبت 11 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أول فركش.. محمد رمضان وفريق «جعفر العمدة» يحتفلون بانتهاء التصوير

جعفر العمدة
جعفر العمدة

 

انتهى تصوير مسلسل «جعفر العمدة»، للفنان محمد رمضان، أمس، والمقرر عرضه خلال الموسم الدرامى الرمضانى المقبل على شبكة قنوات «دى إم سى»، ومنصة «ووتش إت» بشكل حصرى، ليصبح أول مسلسل ينتهى تصويره ضمن مسلسلات الماراثون الرمضانى.

ومن المقرر أن يعمل المخرج محمد سامى على مونتاج الحلقات لتسليمها بالكامل قبل بدء الشهر الكريم.

واحتفل «رمضان» مع أسرة العمل بانتهاء التصوير أمام ديكور المنزل الكبير بالمسلسل، والذى جرى تصوير آخر المشاهد داخله، وذلك بحضور عدد كبير من النجوم.

حضر الاحتفال المنتج محمد السعدى، وحرص على توجيه التهنئة لكل المشاركين فى العمل الجديد على مجهودهم خلال الأشهر الماضية، إذ بدأ فريق العمل التصوير مبكرًا.

واحتفل «رمضان»، عبر منصاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، باكتمال العمل، من خلال نشر مجموعة من الفيديوهات والصور من كواليس مشاهد «الفركش»، وسط تهنئة عدد كبير من النجوم والصناع له بالعمل الجديد.

كما نشر المخرج محمد سامى عددًا من صور الكواليس على السوشيال ميديا، واحتفل بالعمل باعتباره العمل الأول الذى ينتهى تصويره، وهى عادته الدائمة فى أعماله المشتركة مع الفنان محمد رمضان.

مسلسل «جعفر العمدة» تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدى- جوهر، وبطولة: محمد رمضان وزينة وهالة صدقى وإيمان العاصى ومى كساب ومنة فضالى، وعصام السقا ومجدى بدر وأحمد فهيم ومنذر رياحنة، وعماد صفوت ودعاء حكم وأحمد داش وبيومى فؤاد، وفريدة سيف النصر وجورى بكر وطارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين.

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وائل لطفي

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