«التحالف الوطنى»: الشعب المصرى فى حالة تكاتف وقادر على تجاوز أى صعاب

كشف محمد جمال عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن جهود مبادرة "كتف في كتف" في دعم الأسر الأكثر احتياجًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن الشعب المصري دائمًا في حالة تكاتف وقادر على تجاوز أي صعاب.

وأضاف أن فعاليات مبادرة "كتف في كتف" شملت تعبئة وتوزيع أكثر من مليون كرتونة مواد غذائية.

وأشار إلى أن هناك 160 ألف وجبة، و30 ألف قطعة ملابس على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا من أهالي تلك المحافظات بمشاركة متطوعي التحالف، كما كان للأطفال نصيب من المبادرة، وذلك من خلال توزيع فوانيس رمضان والألعاب من أجل إدخال البهجة والسرور على الأطفال وأسرهم، تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك.