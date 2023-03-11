السبت 11 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الثقافة

اختيار خالد جلال عضوًا بمجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح

خالد جلال
خالد جلال

اختير المخرج خالد جلال، عضوا بمجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح، حيث أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، قراره بتشكيل مجلس الأمناء الموسع للهيئة العربية للمسرح، والذي يتكون من تسعة عشر عضواً .

من جانبه؛ أعرب جلال، عن شكره وامتنانه لهذا القرار، ووجه الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، وللهيئة العربية للمسرح بقيادة الكاتب الكبير اسماعيل عبد الله، ولكل أسرة الهيئة العربية للمسرح، متمنيا المزيد من النجاحات والخطوات الإيجابية الفعالة للهيئة لخدمة المسرح العربي.

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ووفقا للبيان الصادر عن الهيئة العربية للمسرح، صرح الأمين العام إسماعيل عبد الله، أنه جاء تشكيل هذا المجلس الموسع تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الذي استقبل في الأول من مارس وفد الهيئة العربية للمسرح، وكان في مقدمة هذه التوجيهات تشكيل مجلس أمناء موسع من أصحاب المعارف والخبرات المسرحية العربية المتنوعة، والذين يلعبون دوراً مؤثراً في المشهد المسرحي العربي، ليكون هذا المجلس الجهة الاستشارية لعمل الأمانة العامة للهيئة العربية للمسرح.

وأضاف الأمين العام، أنه ومن باب ترشيق العمل، ستكون مدة عضوية المجلس عامين، من بداية مايو 2023 حتى نهاية أبريل 2025، حيث يجتمع المجلس مرتين في العام بناءً على دعوة يوجهها الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، وسوف يعقد الاجتماع الأول لهذا المجلس في شهر مايو المقبل في الشارقة.

خالد جلال "3 نوفمبر 1963"، مخرج ومؤلف وممثل مصري، بدأ حياته الفنية من خلال مسرح الجامعة بكلية التجارة بجامعة القاهرة، أنشأ فرقة مسرحية أطلق عليها فرقة لقاء المسرحية وقدم من خلال عروض كثيرة بعضها من تأليفه، حصل على العديد من الجوائز كمؤلف ومخرج ثم قرر صقل الهواية بدراسة الأكاديمية في المعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على منحة في الإخراج المسرحي وسافر إلي روما للدراسة ومطالعة التجارب الفنية في الغرب، وعندما قرر العودة إلى مصر كان قرر الوزير فاروق حسني تعيينه مديرا لمسرح الشباب أثرا في تغير الأوضاع بالمسرح وكان عمره وقتها 28 سنة واعتبر أصغر مدير فرقة في هذا الوقت ثم تولى مركز الإبداع الفني في عام2002 ثم رئاسة مسرح الغد ثم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وأخيرا الإشراف علي مركز الإبداع، وهو حاليا يشغل رئيس قطاع الإنتاج الثقافى بوزارة الثقافة المصرية منذ أكتوبر 2015.

المخرج خالد جلال الهيئة العربية للمسرح سلطان بن محمد القاسمي الشارقة المسرح العربي

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