إصابة 3 أفراد شرطة في حادث تصادم بطريق السويس الصحراوي

أصيب 3 أفراد شرطة إثر اصطدام سيارة شرطة بالرصيف بالكيلو 4.5 بطريق مصر السويس الصحراوي بالقاهرة الجديدة.

تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالكيلو 4,5 بطريق مصر السويس الصحراوي بالقاهرة الجديدة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة شرطة بالرصيف، وأسفر الحادث عن إصابة 3 شرطيين بينهم أمين شرطة وتم نقلهم لمستشفى الشرطة لتلقى العلاج.

ويتولى رجال المباحث إجراء التحريات وسؤال شهود العيان والمصابين للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها.