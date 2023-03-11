الزمالك بالقوة الضاربة أمام إنبي غدا في بطولة الدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عن قائمة الأبيض لخوض مباراة إنبي المقرر لها غدا الأحد باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد طارق –أحمد فتوح.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينيولا.

ومن ناحية أخرى، كشف الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق لا يعاني من أى إصابة فى الدم كما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة.

وفي تصريحات عبر شاشة قناة نادي الزمالك قال الدكتور محمد أسامة إن شيكابالا شعر بإجهاد عضلي بعد آخر مباراة شارك فيها، وحصل بعدها على راحة لمدة 48 ساعة شعر بعدها اللاعب بإجهاد عام في جسده.

وأوضح طبيب الزمالك أن شيكابالا خضع لتحليل فيروس كورونا، وجاءت نتيجة التحليل سلبية، ليتم بعدها إخضاعه لتحاليل أخرى كشفت عن معاناته من بعض الالتهابات.

وأشار الدكتور محمد أسامة إلى أن الشائعات التي ترددت في الساعات الأخيرة عن إصابة شيكابالا بمرض خطير في الدم تسببت في حالة من الاستياء له، موضحًا أنه لا يعلن عن التفاصيل المرضية الخاصة بأي لاعب، ويكتفي بطمأنة الجماهير عن حالة اللاعب بمعلومات بسيطة دون الدخول في تفاصيل.