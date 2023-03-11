بخطوات سهلة ومكونات موجودة بالمنزل.. طريقة عمل البطاطس البيوريه

طريقة عمل البطاطس البيوريه.. تعتبر البطاطس من الأكلات التي يعشقها الكبار والصغار، فهناك العديد من الطرق لصنعها، ففي السطور التالية نقدم طريقة عمل البطاطس البيوريه أو كما تعرف بـ«المهروسة».

طريقة عمل البطاطس البيوريه

مكونات البطاطس البيوريه:

- كيلوجرام ونصف من البطاطس المقشرة والمقطعة أرباع.

- ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

- كوب من الحليب.

- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة تحضير البطاطس البيوريه:

- يوضع قدر فيه ماء على نار متوسطة ويترك حتى يصل لدرجة الغليان، ثم تضاف قطع البطاطس وتترك حتى تنضج لمدة 15 دقيقة ثم تصفى وتوضع جانباً.

- تهرس البطاطس بهراسة البطاطس اليدوية أو الخفاق الكهربائي حتى نحصل على خليط ناعم كريمي.

- توضع الزبدة والحليب على نار خفيفة حتى يمتزج المكونين معاً.

- يضاف مزيج الحليب والزبدة إلى البطاطس البيوريه وتخفق المكونات جميعها معا حتى نحصل على قوام كريمي ناعم.

- تتبل البطاطس البيوريه بالملح والفلفل حسب الرغبة وتقلب وتقدم ساخنة.

طريقة عمل بطاطس بوريه باللحمة المفرومة:

المكونات:

كيلو جرام لحم بقري مفروم.

كيلو جرام بطاطس.

250 جرام بصل.

كوب حليب.

4 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

2 حبة بيض.

ملعقة صغيرة ملح.

فلفل أسود.

طريقة التحضير:

يقشر البصل، وفرمه ناعمًا، وضع الزيت النباتي في مقلاة كبيرة على درجة حرارة منخفضة، أضف البصل للزيت، وقلبه حتى يذبل، ثم أضف اللحم المفروم، وقلبه حتى ينضج اللحم، ثم اتركه جانبًا.

اغسل البطاطس وضعها في قدر كبير على نار منخفضة، وأضف الماء بحيث تغمرها كاملةً، اتركها على النار حتى تُسلق وتصبح طرية، ثم ارفعها عن النار.

قشّر البطاطس، واهرسها بالشوكة إلى أن تصبح خليطًا متماسكًا، أضف بعد ذلك الزبدة والحليب وقلب المكونات حتى تتجانس.

أضف الملح والفلفل الأسود إلى الخليط، وقلب المكونات جيدًا، ويوزّع نصف مقدار المكونات في صينيّة أو وعاء زجاجي.

افرد الخليط بحيث يصبح مستويًا، ثم أضف خليط اللحم كاملا، ووزعه جيدًا، أضف النصف الثاني من المكونات وافردها لتصبح مستوية.

أخفق البيض مع الملح والفلفل، وادهن وجه الصينيّة، ضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 170 مئوية حوالي 30 دقيقة، ثم يخرج طبق بطاطس البوريه باللحمة المفرومة من الفرن، وتقدم ساخنًا.