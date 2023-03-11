كاتب صحفى: «كتف فى كتف» أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية خلال السنوات الماضية

كشف الكاتب الصحفي، إمام أحمد، عن جهود مبادرة "كتف في كتف" في دعم الأسر الأكثر احتياجًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن "كتف في كتف" أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن مبادرة "كتف في كتف" أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية ضمن أعمال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمختلف المحافظات.

وأشار إلى أن مبادرة "كتف في كتف" التي يشرف على تنفيذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انطلقت بالتوازي في 16 محافظة، هى: القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والغربية والشرقية والدقهلية والمنوفية وكفرالشيخ والبحيرة وبني سويف والفيوم والإسماعيلية وسوهاج والأقصر وأسوان.

ولفت عضو التحالف الوطني، الانتباه إلى أن هناك شبه اعتماد كلي على المتطوعين الذين يسطرون ملاحم في خدمة الأهالي.