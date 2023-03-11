السبت 11 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وزير الشباب والرياضة يلتقى رئيس اللجنة البارالمبية الأفريقية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الغاني سامسون دين رئيس اللجنة البارالمبية الأفريقية ضمن  زيارته للقاهرة، بحضور حسام مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، والدكتورة حياة خطاب النائب الأول لرئيس اللجنة البارالمبية الأفريقية.

تطرق الاجتماع إلى الحديث حول استعدادات تنظيم البطولة الأفريقية البارالمبية المحدد لها فى سبتمبر المقبل بدولة غانا، وجدول زيارة رئيس اللجنة البارالمبية الأفريقية لعدد من المنشآت الرياضية بمصر ، والتعرف على الخبرة المصرية فى استضافة البطولات الرياضية.

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أعرب رئيس اللجنة البارالمبية الإفريقية عن خالص تقديره للدور المصرى فى دعم ذوى الهمم والقدرات الخاصة، وتميز أبطال مصر البارالمبيين فى مختلف المنافسات، مثنياً على دور مصر الداعم لدولة غانا فى استضافة البطولة الإفريقية  البارالمبية .

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من جانبه، رحب  وزير الشباب والرياضة بزيارة رئيس اللجنة البارالمبية الإفريقية للقاهرة، والعمل على تنفيذ برنامج زيارته على أكمل وجه، فى  إطار التعاون المثمر بين اللجنة البارالمبية المصرية واللجنة البارالمبية الأفريقية.

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أشاد وزير الرياضة بدور اللجنة البارالمبية المصرية، وما تحققه من نجاحات على مستوى ملف العلاقات الدولية والقارية، بجانب التفوق لأبطال مصر البارالمببين فى جميع المنافسات التى يخوضوها فى مختلف الألعاب، مؤكدًا أن القيادة السياسية داعمة لكل أبناء مصر من ذوى الهمم والقدرات الخاصة.

استضافة البطولات الرياضية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة البطولات الرياضية البار البطولة الأفريقية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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