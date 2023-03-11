عبد المنعم كامل وعمر أميرالي وبرهان علوية نجوم أفلام البورتريه بمهرجان الإسماعيلية

وقع اختيار إدارة مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة على مجموعة من الأفلام التي تشارك في قسم افلام البورتريه وهو برنامج خارج المسابقة الرسمية من عدة دول منها لبنان وفرنسا والكويت وسوريا بجانب مصر.

هذه الأفلام هي "صول" وهو فيلم مصري سوري مدته 42 دقيقة إخراج السورية زهرة البودي وتدور أحداثه حول جابي وهو مؤلف موسيقي من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعاني من مرض نادر في العظام "هشاشة العظام"، ووجد في الموسيقى مبكرًا شغفه وسبيله للحياة.

ومن سوريا وفرنسا هناك فيلم "عمر أميرالي: الحزن، والزمن، والصمت" ومدته 102 دقيقة للمخرجة هالة العبد الله وهو شهادة قوية على السياسة والسينما والأفكار التي قادت مسيرة المخرج السوري الكبير عمر أميرالي الأيقونية ومشاركة اللحظات الخاصة بين المخرجة هالة العبد الله وعمر على نطاق أوسع هي انعكاس للحب والحياة والموت.

ومن الكويت وفرنسا ولبنان هناك فيلم "بيروت برهان" ومدته 93 دقيقة وهو فيلم نصف روائي نصف تسجيلي عن الحرب والفن في بيروت للمخرجة وصانعة الأفلام الكويتية فرح الهاشم ويتحدث الفيلم عن المخرج السينمائي الراحل برهان علوية من خلال محاورات مع أصدقائه ونقاد وشخصيات أفلامه من بيروت، كذلك لقاءات ورسائل من زمن المنفى وزمن الحرب.

ومن مصر يشارك فيلم "رقصة لا تنسي" ومدته 10 دقائق إخراج المصري أدهم الصفتي ويتناول الفيلم قصة حياة عبد المنعم كامل راقص الباليه ورئيس الأوبرا الأسبق الذي رحل عن عالمنا عام 2013 بعد صراع شرس مع المرض حيث ينتمي كامل إلى جيل رواد فن البالية وأحد أهم راقصي الباليه المصريين.

جدير بالذكر أن الدورة الـ24 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة من المقرر أن تقام فعاليتها في الفترة من 14 وحتى 20 من مارس 2023، وتحتفي بشكل خاص بالفيلم العابر للنوع Hybrid، وذلك من خلال عدد من البرامج المتخصصة.

المهرجان يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني، ويترأس الدورة الـ24 للمهرجان الناقد عصام زكريا.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.