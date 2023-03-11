السبت 11 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أثناء زيارتهم لمكتبة الإسكندرية..

طلاب الأزهر الوافدون: مصر لديها موروث ثقافى عظيم

الطلاب الوافدون
الطلاب الوافدون

نظم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية زيارة تثقيفية لمكتبة الإسكندرية لـ(50) طالبًا من الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف والجامعات المصرية من جنسيات مختلفة من المسجلين على منحة مكتب الزكاة الكويتي اليوم السبت 11 مارس 2023م، بحضور الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وسارة المطيري مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية، وهاني محمد عبدالمنعم، وكان في استقبالهم الدكتور مدحت عيسى مدير عام مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية.

وخلال الجولة، استمع الوفد إلى شرح تفصيلي عن مكتبة الإسكندرية، كما قاموا بزيارة قاعة الاطلاع الرئيسية، واستمعوا إلى شرح تفصيلي عن تاريخ مكتبة الإسكندرية العريق، وطرازها المعماري الرائع.

وقد أبدى الطلاب الوافدون إعجابهم الشديد بما تزخر به مكتبة الإسكندرية من موسوعات وكتب علمية وآثار شاهدة على عظمة الحضارة المصرية، مؤكدين أن مصر بلد حضاري بامتياز ولديها موروث ثقافي عظيم، ومكتبة الإسكندرية خير شاهد على أصالة الثقافة المصرية وعناية المصريين بالثقافة قديمًا وحديثًا، وأول مكتبة حكومية عامة عرفت في التاريخ وظلت أكبر مكتبات عصرها، مضيفين أن هذه الزيارة تبرهن على مدى اهتمام وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالطلاب الوافدين، سائلين الله (عز وجل) أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء وأن يديم عليها نعم الأمن والاستقرار. 

مكتبة الاسكندرية الطلاب الوافدون مصر موروث ثقافى الثقافة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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