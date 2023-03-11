حبس عصابة التنقيب عن الآثار ببولاق أبو العلا

قرر نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، حبس 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة عن حال قيام المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضي بأحد العقارات بمنطقة بولاق أبو العلا "ملك أحدهم" وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 3 أمتار، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.

يذكر أن معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أكدت قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة بولاق.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وإلقاء القبض عليه وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة على النحو المشار إليه وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي أصدرت بما تقدم.