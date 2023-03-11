السبت 11 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عصابة التنقيب عن الآثار ببولاق أبو العلا

حبس
حبس

قرر نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، حبس 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة عن حال قيام المتهمين  بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضي بأحد العقارات بمنطقة بولاق أبو العلا "ملك أحدهم" وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 3 أمتار، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.

يذكر أن معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أكدت قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة بولاق.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وإلقاء القبض عليه وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة على النحو المشار إليه وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي أصدرت بما تقدم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

عبد المنعم كامل وعمر أميرالي وبرهان علوية نجوم أفلام البورتريه بمهرجان الإسماعيلية

تفاصيل قيام شخص بالتعدى على مدير جيم خاص بلاعب الزمالك محمد عبدالشافى

اختيار خالد جلال عضوًا بمجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح

ضبط المتهمين بالتعدى على مواطن بالضرب فى محكمة أجا

ضبط محاولتي تهريب عدد من السبائك والمشغولات المرصعة بالألماس بجمارك مطار القاهرة

رئيس القطاع الدينى بالأوقاف: قيمة صك الطعام 300 جنيه.. ويجوز خصمها من الزكاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مجمع اللغة العربية.. معجم جديد

ماجد حبته

الرياض وطهران.. وبكين بينهما

سارة الشلقاني

حديث الرئيس و«مفاجأة» إسرائيل

كريم فرغلى

شادى وليلى.. وفيروز

علي سعدة

تاريخ يباع من أجل حفنة دولارات

د. منى حلمى

8 مارس.. والبيعة الفاسدة

سارة شريف

الصبر ينفد

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية: إغلاق طرق رئيسية فى تل أبيب وحيفا بسبب المظاهرات

رئيس وزراء فلسطين يُحذّر من تداعيات جرائم الاحتلال المتواصلة

الكويت تدعو المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل للانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووى