مخلفات صوبة زراعية.. حريق بجوار المتحف الزراعى بالدقى

تمكنت قوات الدفاع المدني بالجيزة، من السيطرة على حريق اندلع بكمية مخلفات داخل صوبة زراعية بجوار المتحف الزراعي بالدقي وسط الجيزة، السبت.

تلقى مسئول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوجود أدخنة كثيفة بشارع وزارة الزراعة.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء بالتنسيق مع مسئولي حي الدقي برئاسة اللواء أحمد عبدالفتاح.

حاصرت القوات ألسنة اللهب وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق بمخلفات خشبية داخل صوبة زراعية خارج المتحف الزراعي وأمكن السيطرة على النيران سريعًا.