السبت 11 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة الأسقفية تنظم بازار الربيع

الكنيسة
الكنيسة

تنظم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بازار بمناسبة فصل الربيع يوم الجمعة الموافق السابع عشر من شهر مارس الجاري بداية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة مساءًا وذلك بساحة كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

يشمل البازار عرض منتجات مختلفة من الحرف اليدوية والمنتجات المنزلية والمجوهرات والحلي والملابس والمشغولات اليدوية وهدايا عيد الأم ومنتجات أخرى بالإضافة للمأكولات والمشروبات وذلك من خلال مجموعة كبيرة من العارضين.

ونظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، ورشة لتعليم فن المكرمية تقدمها مارتينا لوثر  لمدة ثلاثة أيام وذلك بمقر المركز بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

تتضمن الورشة التعرف على كل الأنواع الأساسية لغرز المكرمية والأدوات المطلوبة وكيفية استخدامها وأماكن شراءها، على أن يقوم كل متدرب بتجربة كل الغرز  بنفسه على مكرمية خاصة به.

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

عبد المنعم كامل وعمر أميرالي وبرهان علوية نجوم أفلام البورتريه بمهرجان الإسماعيلية

تفاصيل قيام شخص بالتعدى على مدير جيم خاص بلاعب الزمالك محمد عبدالشافى

اختيار خالد جلال عضوًا بمجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح

ضبط المتهمين بالتعدى على مواطن بالضرب فى محكمة أجا

رئيس القطاع الدينى بالأوقاف: قيمة صك الطعام 300 جنيه.. ويجوز خصمها من الزكاة

الأرصاد: انخفاض درجة الحرارة واحتمالية سقوط الأمطار الثلاثاء المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مجمع اللغة العربية.. معجم جديد

ماجد حبته

الرياض وطهران.. وبكين بينهما

سارة الشلقاني

حديث الرئيس و«مفاجأة» إسرائيل

كريم فرغلى

شادى وليلى.. وفيروز

علي سعدة

تاريخ يباع من أجل حفنة دولارات

د. منى حلمى

8 مارس.. والبيعة الفاسدة

سارة شريف

الصبر ينفد

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية: إغلاق طرق رئيسية فى تل أبيب وحيفا بسبب المظاهرات

رئيس وزراء فلسطين يُحذّر من تداعيات جرائم الاحتلال المتواصلة

الكويت تدعو المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل للانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووى