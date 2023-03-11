الكنيسة الأسقفية تنظم بازار الربيع

تنظم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بازار بمناسبة فصل الربيع يوم الجمعة الموافق السابع عشر من شهر مارس الجاري بداية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة مساءًا وذلك بساحة كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

يشمل البازار عرض منتجات مختلفة من الحرف اليدوية والمنتجات المنزلية والمجوهرات والحلي والملابس والمشغولات اليدوية وهدايا عيد الأم ومنتجات أخرى بالإضافة للمأكولات والمشروبات وذلك من خلال مجموعة كبيرة من العارضين.

ونظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، ورشة لتعليم فن المكرمية تقدمها مارتينا لوثر لمدة ثلاثة أيام وذلك بمقر المركز بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

تتضمن الورشة التعرف على كل الأنواع الأساسية لغرز المكرمية والأدوات المطلوبة وكيفية استخدامها وأماكن شراءها، على أن يقوم كل متدرب بتجربة كل الغرز بنفسه على مكرمية خاصة به.