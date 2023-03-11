دعاء استقبال شهر رمضان 2023

دعاء استقبال شهر رمضان الكريم 2023، من الأمور التي تشغل بال الكثير من المسلمين حول العالم خلال الفترة المقبلة، حيث تزايد البحث خلال الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وموقع البحث الشهير "جوجل"، عن قرب موعد استطلاع هلال شهر رمضان 1444، وأفضل الأدعية لاستقبال الشهر الكريم، لا سيما وأن هناك بعض الأيام القليلة التي تفصلنا عن شهر رمضان، حيث من المنتظر ولادة هلال الشهر الكريم، بعد حدوث الاقتران يوم الثلاثاء 29 من شهر شعبان 1444هـ، الموافق 21 مارس، في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، وهو يوم الرؤية.

موعد رؤية هلال رمضان 2023

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن يوم الخميس الموافق 23 مارس الجاري هو أول أيام شهر رمضان المبارك فلكيا وفقًا لكافة الأبحاث والحسابات الفلكية والتي قام بها عدد كبير من خبراء مركز التنبؤات باستخدام أحدث الأجهزة.

ويحل موعد شهر رمضان 1444 يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023، بعد ولادة الهلال في ليلة 22 مارس الجاري، على أن يستمر شهر الصيام حتى يوم 20 أبريل 2023 وفقًا للحسابات الفلكية.

ويتم رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هجريًا، الثلاثاء الموافق 29 من شهر شعبان 1444هجريًا الموافق 21 مارس 2023، من خلال مراكز الاستطلاع التابعة لدار الإفتاء المصرية المنتشرة في محافظات الجمهورية حيث يتم تجميع كافة التقارير أمام الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية للإعلان عن ثبوت هلال رمضان من عدمه.

وتقيم دار الإفتاء حفل رسمي للإعلان عن الرؤية يحضره الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام المفتي الحالي للديار المصرية والدكتور علي جمعة المفتي السابق والدكتور نصر فريد واصل المفتي الأسبق وعدد كبير من رجال الدولة ومجلس النواب.

وأكدت الإمساكية الرمضانية، أن عدد الصيام في أول أيام الشهر الكريم 13 ساعة و 59 دقيقة حيث يؤذن صلاة الفجر الساعة 4:29 فجرًا فيما يؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:08 مساءً فيما يؤذن لصلاة الفجر في آخر أيام الشهر الكريم الساعة 3:31 فجرًا ويؤذن للمغرب الساعة 6:25 دقيقة مساءً بإجمالي عدد ساعات صيام 14 ساعة و 54 دقيقة.

أدعية استقبال شهر رمضان

من دعاء رسولنا الكريم عند رؤية هلال شهر رمضان "الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله".

- اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلى ما تحب وترضى والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الأسقام اللهم ارزقني صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه.

- اللهم اجعل ما تبقي من أيام شعبان جابرة للقلوب.. ساترة للعيوب .. ماحية للذنوب.. مفرجة للكروب.. اللهم بلغنا شهر رمضان غير فاقدين ولا مفتقدين.

- اللهم لا تحرمنا الصيام ولا القيام، اللهم أهل علينا الشهر الكريم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام.

- اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلى ما تحب وترضى والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الأسقام، اللهم ارزقني صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه.

- اللهم بلغنا رمضان، واجعل قدومه علينا قدوم خير وبركة وتفريجا للهموم، اللهم بلغنا تمام الأشياء وتحقق الأحلام وسماع صوت التراويح وطيب العيش وتيسير الصعوبات وتسخير الكون والحياة ونحن ومن نحب بصحة وعافية يا الله، اللهم أكرمنا برمضان بتمام الصيام والقيام، وأكرمنا فيه بغض البصر وحفظ اللسان، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين.

- اللهم إني أسألك فيه الجنةَ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأعوذ بك مِن النار وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألك أن تجعلَ كل قضاءٍ قضيتَه لي خيرًا، اللهم اغفِرْ لي فيه ذنوبي، وافتَحْ لي أبوابَ رحمتك.

- اللهم أهله علينا بيمن وإيمان، وسلامة وإسلام، وهدى ومغفرة، وعافية مجللة، ورزق واسع، إنك على كل شيء قدير.

- اللهم اجعله شهر عز للإسلام والمسلمين اللهم اجعله شهرًا، للنصر والتمكين للإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين.

- اللهم بلغنا رمضان وأزرُقنا توبة ترُضيك عنا وأجعل لنا نصّيبا من رّحمتك واجعلنا من الصائمين الذاكرين وممن يفوزون برضاك يا رب.

- اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات واشرح وآمن به صدري بأمانك يا أمان الخائفين.

- اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار، وجنبني فيه مرافقة الاشرار، واوني فيه برحمتك إلى دار القرار واهدني فيه لصالح الأعمال، واقض لي الحوائج والآمال.