السبت 11 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى الهرم

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق اشتعل داخل شقة سكنية في الهرم، ولم يسفر عن إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى رجال الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بشقة سكنية في الهرم، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، قبل امتداده للعقارات المجاورة. 

وبتحريات رجال المباحث تبين عدم وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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سلامًا على الشهداء

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