السبت 11 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائى يعاين موقع حريق شقة سكنية فى الشيخ زايد

حريق
حريق

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة اليوم من السيطرة على حريقا شب داخل شقة سكنية بمدينة الشيخ زايد، دون إصابات.

تلقى مسئول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بالحي الـ13، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع قطاع أكتوبر.

تبين بالفحص نشوب حريق بشقة بالطابق الرابع بالعقار رقم 67 المجاورة الثانية والمكون من 6 طوابق، وحاصر رجال الدفاع المدني ألسنة النيران ومنعوا امتدادها إلى المجاورات.

نفذ رجال الإطفاء عملية التبريد لمنع تجدد النيران وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابسات الحريق.

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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