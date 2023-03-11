بـ«قص المواسير».. الأمن يكشف خطة عصابة سرقة عدادات المياه بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عناصر تشكيل عصابي، تخصص نشاطهم الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقة عدادات المياه، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بملاحقة وضبط الخارجين على القانون.

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة، قيام شخصان مقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة عدادات المياه بأسلوب "قص المواسير البلاستيكية"، متخذين من دائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة فى نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 9 وقائع سرقة بدائرة قسم ثان الشيخ زايد، وتصرفهما فى المسروقات لدى عميلين لهما سيئ النية "تاجرى خردة، مقيمين بمحافظة الجيزة"، وتم ضبطهما وأرشدا عن 4 عدادات.