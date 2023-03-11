السبت 11 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة العمل المكثف لإنجاح مشروع مدينة الأثاث بدمياط

جريدة الدستور

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعًا اليوم، ضم كلًا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد أبوالمجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء حازم هدهود رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع يأتي في إطار متابعة توجيهات السيد الرئيس بمواصلة الحوار المجتمعي مع أهالي محافظة دمياط من العاملين في صناعة الأثاث، استمرارًا للجهود القائمة لتطوير مدينة دمياط للأثاث، لتصبح مدينة صناعية متكاملة، في ضوء ما تمثله محافظة دمياط كقلعة من قلاع الصناعة المصرية المتميزة في هذا المجال، وتوجيهات السيد الرئيس بمساندتها لتطوير هذه الصناعة والارتقاء بها وتمكينها من المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يوفر المزيد من فرص العمل المتميزة في هذا القطاع لأبناء المحافظة، ويزيد الصادرات المصرية والدخل القومي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مختلف مراحل تنفيذ وتطوير مدينة الأثاث، وفقًا لأعلى معايير الجودة والاحتياجات التصنيعية واللوجستية والخدمية، ووجه سيادته في ذلك الصدد باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية ومواصلة العمل المكثف لإنجاح هذا المشروع المهم.

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