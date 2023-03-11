مدير عام «إيسيسكو» يزور منطقة الخدمات وبهو المتحف الكبير

استقبل المتحف المصري الكبير، اليوم، الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، والوفد المرافق له، حيث كان في استقبالهم اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف والمنطقة المحيطة، والدكتور عيسى زيدان، المدير العام التنفيذي للترميم ونقل الآثار بالمتحف.

يأتي ذلك في إطار قيام المتحف المصري الكبير باستقبال عدد محدود من الجولات الإرشادية بمنطقة الخدمات والبهو العظيم، لمراجعة جاهزية الخدمات المقدمة لزائريه.

واصطحب اللواء عاطف مفتاح، المدير العام لمنظمة الإيسيسكو والوفد المرافق له في جولة داخل المتحف، تضمنت ميدان المسلة المعلقة التي تم اختيارها لتكون ضمن سيناريو العرض المتحفي، حيث تم نقلها من منطقة آثار صان الحجر بالشرقية وإقامتها أمام واجهة المتحف الكبير لتصبح أول مسلة معلقة في العالم.

هذا بالإضافة إلى زيارة البهو العظيم، حيث تمثال الملك رمسيس الثاني، الذي تم نقله من ميدان رمسيس بوسط المدينة إلى المتحف، وعمود النصر الخاص بالملك مرنبناح، وتمثالا الملك والملكة من العصر البطلمي، بالإضافة إلى مجموعة التماثيل العشر الخاصة بالملك سنوسرت الأول.

كما شاهد فيلمًا قصيرًا عن مراحل عملية نقل مركب خوفو الأولى من منطقة أهرامات الجيزة إلي مكان عرضه الدائم بمتحف مراكب خوفو بالمتحف المصري الكبير.

وفي نهاية الجولة، أعرب المدير العام لمنظمة الإيسيسكو عن بالغ سعادته بهذه الزيارة، وبما شاهده داخل هذا الصرح العظيم وما يضمه من قطع أثرية فريدة تجسد عظمة الحضارة المصرية، مشيرًا إلى حبه الشديد لمصر، واصفًا إياها بأم الحضارات، وإن هذا المتحف خير دليل على هذه الحضارة العظيمة، إلى جانب ما يتمتع به من تطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية للعرض المتحفي وفريق من المتخصصين المهرة والمدربين.