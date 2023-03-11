السبت 11 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق فعاليات المهرجان الرياضي الرابع للألعاب الفردية والجماعية بجامعة سوهاج

ارشيفية
ارشيفية

انطلقت اليوم السبت، بجامعة سوهاج، فعاليات المهرجان الرياضي الرابع للألعاب الفردية والجماعية، الذى تنظمه إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، وذلك على مدار يومي ١١ و١٢ من مارس الجارى، على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم.

 وأوضحت الجامعة فى بيان لها أن المهرجان الرياضي يعد حدثاََ سنوياً مهمًا يلتقي فيه طلاب الجامعة من مختلف الكليات لممارسة الألعاب الرياضية التى تتناسب مع ميولهم ورغباتهم، ويهدف إلى خلق روح التنافس الشريف فيما بينهم، واستغلال طاقاتهم وتنمية مواهبهم، وغرس قيم  الروح الرياضية والانضباط والعمل الجماعي.

وقد تفقد الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فعاليات اليوم الأول للمهرجان، موضحًا أن تنظيم المهرجان الرياضي يأتي ضمن خطة الأنشطة الطلابية للعام الجامعي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣، حيث تحرص إدارة الجامعة على تقديم كل سبل الدعم لإقامة مثل تلك الفعاليات التى تساهم فى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لإظهار مهاراتهم ومواهبهم الرياضية، وذلك لتأهيل المتميزين منهم للانضمام إلى منتخبات الجامعة والمشاركة فى البطولات القمية.

وأشار صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، إلى أن المهرجان يضم عدد من الألعاب الرياضية المميزة منها الفردي مثل تنس الطاولة والعدو ١٠٠ متر، ومنها الجماعي مثل خماسي كرة القدم، كرة السلة 3×3، والكرة الطائرة.

وأضاف نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي، أن المهرجان يشارك فيه ٤٢٤ طالب وطالبة من ١٧ كلية، إلى جانب طلاب المدن الجامعية، ويقوم بالتحكيم والإشراف على الفعاليات نخبة من المختصين الرياضيين بإدارات رعاية الشباب.

وقال الخطيب محمد أخصائي رياضي بالإدارة، أن فعاليات اليوم بدأت بمباريات الدور التمهيدي لتحديد الفرق المتأهلة لدور النهائي، وغداً سيتم ختام الفعاليات وتكريم الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى.

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