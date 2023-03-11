أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم حيث يهل علينا الشهر الكريم يوم 23 مارس لعام 2023، وبالتزامن مع ذلك يبحث العديد من المواطنين عن رسائل التهنئة الخاصة بحلول شهر رمضان، وترصدها الدستور خلال السطور المقبلة.

رسائل التهنئة بحلول شهر رمضان 2023

_«اللهم كما رزقتنا الإسلام بغير حول منّا ولا قوّة، نسألك أن ترزقنا رحمتك ومغفرتك في شهر رمضان، وأن لا تُخرجنا منه إلَّا وقد رضيت عنّا وغفرت لنا ما تقدّم من ذنوبنا وما تأخّر»

_«تطيب الدّنيا عندما يمتلئ القلب بطاعة الله وذكره الطّيب، ومع استقبال شهر رمضان المُبارك، نسأل الله أن يزيد تلك المَشاعر النبيلة في قلوبنا، وأن يُكرمنا بالخير الوفير».

_«إنّ من رحمة الله بنا أن خلق لنا مَواسم للخَير والعَطاء، فنغتنمها بما يُرضيه لنَفوز ونغنم من خيرات الدّنيا والآخرة، فكلّ عام وأنتم بخير يا صُحبة الخير».

- مبارك عليكم شهر رمضان أسأل الله أن يتقبل منكم الصيام والقيام وصالح الأعمال.

- رمضان شهر الخير، دنت أيام رمضان طهر قلوبنا يا الله وثق سراءرنا وبلغنا جمال لحظاته ونحن في أحسن حال.

- رمضان مبارك كل عام وأنتم بخير.

- كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

- كل عام وأنتم ومن تحبون بألف خير بمناسبة شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم بالخير والرزق.

- أسأل الله أن يبارك لكم في شهر الطاعات والرحمات وأن يرزقكم فيه الدرجات وأن يختم لكم فيه بالصالحات.

- كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات.

-بنسيم الرحمة وعبير المغفرة وقبل الزحمة أقول كل عام وانت بخير.

-أقر الله عينك فى رمضان بلذة الأسحار وصحبة الأخيار ورحمة الغفار وجنة الأبرار.