بسبب معاكسة فتاة.. ننشر تحقيقات النيابة فى تمزيق جسد طالب بالشروق

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، الاستعلام عن الحالة الصحية لطالب تعدى عليه آخران بسلاح أبيض.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن الواقعة بسبب معاكسة المتهمين طالبة بالمدرسة وعندما اعترض طريقهما الطالب مزقا جسده بسلاح أبيض.

تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع مشاجرة ومصاب داخل إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طـرف أول طالب "مصاب بجروح متفرقة بالجسم" وطرف ثان عامل "مصاب بجرح بالرأس"، خفير وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة أحد أفراد الطرف الثاني السلاح المستخدم في الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.