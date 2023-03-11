السبت 11 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تكريم رئيس جامعة طنطا بمؤتمر الذكاء الاصطناعي والهندسة المستدامة

جامعة طنطا
جامعة طنطا

كرّمت اللجنة المنظمة لمؤتمر الذكاء الاصطناعي والهندسة المستدامة "الطريق نحو المستقبل" والذي نظمته كلية الهندسة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، بحضور الدكتور أشرف شيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي سابقًا.

وأعرب الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، عن سعادته بالتكريم، مؤكدًا أن المؤتمر يعد منبرًا علميًا مميزًا لاستعراض البحوث العلمية التطبيقية والأفكار الجديدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والهندسة المستدامة وتطوراته التي تعمل على تحسين أداء المؤسسات وإنتاجيتها، لدعم البحث العلمي لتحقيق تقدم الدول ونموها.

تكريم رئيس جامعة طنطا بمؤتمر الذكاء الاصطناعي والهندسة المستدامة الطريق نحو المستقبل الإسكندرية التعليم العالي والبحث العلمي الهندسة جامعة طنطا اللجنة المنظمه الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا الدكتور محمد أيمن عاشور الذكاء الاصطناعي

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