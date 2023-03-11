«التيار الإصلاحى الحر» يدعو إلى البدء فى الحوار الوطنى فورًا

دعا المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحى الحر (المكون من أحزاب الجيل والاتحاد والإصلاح والنهضة ومصر القومى) بعد اجتماعه اليوم إلى البدء الفوري للحوار الوطنى، مشيراً إلى أنه ليس مقبولاً أن يمر عام على دعوة الرئيس السيسي للحوار والحوار يراوح مكانه ولم ينطلق حتى الآن ليحقق الأهداف التي كان من أجلها الدعوة للحوار بسبب بعض القوى السياسية الرافضة بإصرار لبدء الحوار، وذلك لتحقيق مكاسب شخصية، بالرغم من الاستجابة لكل طلباتها المعقولة وغير المعقولة، على حساب قوى سياسية أخرى لها حضورها فى كل المواقف السياسية المختلفة.

وتابع المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحى الحر أنه جاهز للمشاركة في الحوار الوطنى بأوراق فى كل المحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأرسلها إلى المنسق العام للحوار ورئيس الأمانة الفنية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بأسماء ممثلي التيار فى اللجان الفرعية التسع عشرة، المنبثقة عن المحاور الثلاثة وبيانات تفصيلية عنهم.

وأكد "التيار الإصلاحى الحر" أنه عقد عشرات الصالونات والندوات حول موضوعات المحاور الثلاثة فى مقراته المركزية وفى مقاره بالمحافظات ليستطلع فيها رأى الشعب والمهتمين، كما تحاور حولها مع بعض القوى الوطنية وعشرات المختصين ، وأوضح خلال عشرات المداخلات والحوارات التلفزيونية واللقاءات الصحفية وجهات نظره في كل القضايا المختلفة.

وأكد التيار الإصلاحى الحر أهمية الموضوعات والقضايا التى أقرها مجلس الأمناء لتكون جدول أعمال الحوار، مشدداً على أن مناقشتها والوصول إلى توافق عليها ستشكل رؤية للجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أهمية مناقشة موضوعات المحور السياسى، وخاصة قضايا النظام الانتخابى وحقوق الإنسان وتقنين مدة الحبس الاحتياطي، بجانب الاهتمام الشديد بمناقشة باقى قضايا المحورين الآخرين وعلى رأسها قضايا التعليم والاقتصاد وقوانين العمل الأهلي.

وطالب التيار الإصلاحى الحر الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بتحديد الموعد النهائي لبدء الحوار الوطني بمن يحضر للمشاركة فيه من الأحزاب السياسية، مشيراً إلى استعداد أكثر من 90% من أحزاب مصر للمشاركة فيه.