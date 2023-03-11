السيطرة على حريق داخل محل أسماك بإمبابة

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق اندلع داخل محل أسماك بإمبابة، وتم إخطار اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب من داخل محل أسماك بإمبابة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ٢ سيارات إطفاء، وبإجراء التحريات تبيّن أن الحريق وقع بشارع طلعت حرب- من كورنيش النيل- إمبابة.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي المجاورات، وحاصرت مصدر النيران، وتمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.