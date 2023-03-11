إخماد حريق أعلى سطح عقار بالعجوزة دون إصابات

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق أعلى سطح عقار بالعجوزة، وتم إخطار اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب من أعلى سطح عقار بالعجوزة.

ودفع اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي.

وبإجراء التحريات تبين أن الحريق وقع بشارع علي بن أبي طالب من ترعة المجنونة- أرض اللواء- العجوزة.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي المجاورات، وحاصرت مصدر النيران، وتمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.