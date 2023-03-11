السبت 11 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل بتهمة استغلال الأطفال فى التسول بالجيزة 4 أيام

حبس عاطل
حبس عاطل

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستغلال الأطفال في التسول بالجيزة.

وطالبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

 فيما أمرت النيابة بإيداع الأطفال فى إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

واعترف عاطل ألقى رجال المباحث القبض عليه في بولاق الدكرور بتهمة استغلال الأطفال في التسول، بأنه يجمع عددًا من الأحداث ويستغل صغر عمرهم في استجداء المارة واستعطافهم للحصول على مبالغ مالية، والاستيلاء على تلك النقود التي يجمعونها بالإكراه، كما اعترف المتهم بحيازة أقراص مخدرة بقصد التعاطي.

واستمع رجال المباحث لأقوال 5 أطفال أحداث، ذكروا أن المتهم يجبرهم على التسول، ويستغلهم في استعطاف المارة، ويستولى على النقود التي يتحصلون عليها من المواطنين.

 

النيابة العامة عاطل الأطفال التحريات الرعاية الاجتماعية رجال المباحث التسول

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وائل لطفي

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