السبت 11 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تنظم فعالية للتوعية تحت شعار «الاستعداد نجاة.. التبرع حياة»

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

نظمت وزارة الصحة والسكان فعالية تحت شعار «الاستعداد نجاة.. التبرع حياة» تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للكلي، والذي يوافق 9 من شهر مارس من كل عام؛ بهدف تنمية الوعي المجتمعي بأمراض الكُلى وكيفية الوقاية منها.

يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وفي إطار العمل على تحقيق خطة التنمية المستدامة «مصر 2030» والمتمثلة في تعزيز الوقاية والقضاء على الأمراض المعدية، والحد من الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تقديم التوعية بأمراض الكلي من خلال فرق التواصل المجتمعي، وتم تنظيم ورش تدريبية بالمحافظات للتعريف بكيفية التعامل مع المرضى وعائلاتهم، بالإضافة لعقد ندوات تثقيفية، تناولت عدة محاور، على رأسها التعريف بطرق التشخيص والعلاج والمتابعة لأمراض الكلي، مشيراً إلى تضافر جهود جميع الجهات المعنية لتسهيل الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، وتوفير العلاج المناسب للحالات المستحقة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أنه وفقا لقاعدة بيانات ماكينات الغسيل الكلوي، تمت زيادة أعداد الماكينات، بداية من عام 2022 حتى مارس 2023 لتصل إلى 12328 بدلا من 11728 خلال عام 2021، مما أسهم في القضاء نهائيا على قوائم انتظار مرضى الغسيل الكلوي، مع إمكانية استيعاب مرضى جدد.

من جانبه، قال الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، إن الوزارة تستهدف خلال الفترة القادمة استكمال خطة الإحلال والتجديد لماكينات وكراسي الكلى، ومحطات معالجة المياه، والانتهاء من تجهيز المستشفيات الجاري تطويرها، بالإضافة إلى تنفيذ دورات تدريبية مكثفة لفرق العمل بوحدات الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات، مشيرا إلى إدخال خدمة الغسيل البريتوني، وخدمة جلسات البريزما فليكس، بـ 3 محافظات جديدة، وتعميم إنشاء عيادات متخصصة للكلى بمختلف المحافظات.

وقال الدكتور محمد حسنين رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إنه تم تنفيذ البرنامج التدريبي للصيادلة مسئولي مستلزمات الغسيل الكلوي، ومشرفات التمريض بوحدات الكلى في مستشفيات وزارة الصحة بمحافظات (الإسكندرية – الشرقية – المنوفية – القاهرة – الجيزة) وجار استكمال البرنامج بباقي المحافظات.

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية
جانب من الفعالية
جانب من الفعالية
الصحة اليوم العالمي للكلى فعالية للتوعية الاستعداد نجاة التبرع حياة خطة الإحلال ماكينات محطات معالجة المياه

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

مواعيد عمل السجل المدني 2023 في شهر رمضان

باتيلى: «5+5» ستتولى إجراء حوارات أمنية لتهيئة أجواء الانتخابات الرئاسية فى ليبيا

السيطرة على حريق داخل محل أسماك بإمبابة

باتيلى: الحكومات الانتقالية تعرض الوضع الليبى للخطر.. وندعو لانتخابات فى يونيو

إخماد حريق أعلى سطح عقار بالعجوزة دون إصابات

حبس عاطل بتهمة استغلال الأطفال فى التسول بالجيزة 4 أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الصبر ينفد

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

ولاية «شي» الثالثة.. العصر الصينى الجديد.. وجمهوريتنا الجديدة

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد «المصرى».. خطبة جمعة مؤسفة!

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيفية بناء حوار سليم على أساس علمى

عبد الرحيم طايع

الزلازل.. وأباطيل القيامة

مدحت بشاى

«التاء المربوطة» وأهل الفكر

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة!!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين يُحذّر من تداعيات جرائم الاحتلال المتواصلة

الكويت تدعو المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل للانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووى

«المعادلة الصعبة».. كيف تساعد إسرائيل أوكرانيا دون إثارة غضب «الحليف الروسى»؟