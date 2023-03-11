السنغال تواجه جامبيا فى نهائى كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا

يلتقي المنتخب السنغالي، نظيره الجامبي، في السابعة من مساء اليوم، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا لعام 2023، والتي ستجمعهما على ستاد القاهرة الدولي.

ويطمح كلا الفريقين لتحقيق الفوز والظفر باللقب الأول، حيث لم يسبق للسنغال أو جامبيا أن أحرزا اللقب من قبل.

واكتفى المنتخب السنغالي بتحقيق المركز الثاني في كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا، ثلاث مرات، أعوام 2015، و2017، و2019، بينما حقق المنتخب الجامبي، المركز الثالث، مرتين عامي 2007 و2021.

وسيعول منتخب «أسود التيرانجا» على جهود كل من القائد سامبا ديالو، ولاعب الوسط بابي ديالو، والذي يتصدر حاليًا قائمي هدافي البطولة، بالإضافة إلى ثنائي الوسط مامادو لامين كامارا، لاعب ميتز الفرنسي، ولامين كامارا، لاعب ميتز الفرنسي.

بينما سيعول منتخب جامبيا، على جهود كل من هدافه الأول أداما بوجانج، والقائد ألاجي ساني، ولاعب الوسط مامادو باجو.

وكانت السنغال قد تصدرت مجموعتها برصيد 9 نقاط، محققة العلامة الكاملة بعد الفوز على كل من نيجيريا وموزمبيق ومصر.

وفي الدور ربع النهائي، فازت السنغال على بنين، بهدف دون رد، قبل أن تهزم تونس، بثلاثية في الدور نصف النهائي.

أما جامبيا، فقد تصدرت مجموعتها بالعلامة الكاملة، برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من تونس، وزامبيا، وبنين.

وفي ربع النهائي، اكتسحت جامبيا، منتخب جنوب السودان، بخماسية نظيفة، قبل أن تتغلب على نيجيريا، في نصف النهائي، بهدف دون رد.