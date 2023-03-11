كولر للاعبي الأهلي: لا بديل عن الفوز على صن داونز للابتعاد عن الحسابات المعقدة

عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع لاعبي الفريق خلال فندق الإقامة بمدينة بريتوريا قبل التوجه إلي ملعب لوفتس استعداداً لمواجهة صن دوانز ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات الأفريقي.

وأكد كولر للاعبين أهمية الفوز للابتعاد عن الحسابات المعقدة في المجموعة بعد الخسارة أمام الهلال السوداني والتعادل مع صن دوانز وأن أي نتيجة غير المكسب.

وأكد المدير الفني أن المباراة في الملعب وليس هناك أي صعوبات في حسم الصعود من جنوب افريقيا خاصة أننا سبق وحققنا المكسب على ملعبه من قبل ولابد من التركيز في هذا الأمر.

وشدد كولر على أهمية الالتزام بالتعليمات الفنية وعدم الوقوع في نفس الأخطاء المتكررة التي وقع فيها اللاعبين في المباريات الأخيرة وكلفت الفريق نزيف النقاط سواء في دوري الأبطال أو الدوري المحلي.

وطالب السويسري من الرباعي في خط الدفاع باليقظة طوال الـ90 دقيقة وعدم ترك أي مساحات أمام مهاجمي صن دوانز لأن أي خطأ في المباراة سيكلف الفريق الكثير ولابد من استيعاب درس مباراة الذهاب بالقاهرة بعدما فقدان التركيز وعدم الحفاظ على تقدمنا بهدفين مما جعل المنافس يخطف نقطة التعادل.

من جانبه استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني علي تشكيل فريقه الذي سيخوض به اللقاء والمكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه على معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وفي وسط الملعب أليوديانج وحمدي فتحي ومروان عطية وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وفي الهجوم محمد شريف.

ويرتدي الفريق الأول بالنادي الأهلي الزي الرسمي الخاص به خلال مباراة صن داونز اليوم السبت، والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس اللون الأخضر، ويرتدي فريق صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق، فيما يرتدي الحارس اللون الموف.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.