السبت 11 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كولر للاعبي الأهلي: لا بديل عن الفوز على صن داونز للابتعاد عن الحسابات المعقدة

مران الأهلي
مران الأهلي

عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع لاعبي الفريق خلال فندق الإقامة بمدينة بريتوريا قبل التوجه إلي ملعب لوفتس استعداداً لمواجهة صن دوانز ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات الأفريقي.

وأكد كولر للاعبين أهمية الفوز للابتعاد عن الحسابات المعقدة في المجموعة بعد الخسارة أمام الهلال السوداني والتعادل مع صن دوانز  وأن أي نتيجة غير المكسب.

وأكد المدير الفني أن المباراة في الملعب وليس هناك أي صعوبات في حسم الصعود من جنوب افريقيا خاصة أننا سبق وحققنا المكسب على ملعبه من قبل ولابد من التركيز في هذا الأمر.

وشدد كولر على أهمية الالتزام بالتعليمات الفنية وعدم الوقوع في نفس الأخطاء المتكررة التي وقع فيها اللاعبين في المباريات الأخيرة وكلفت الفريق نزيف النقاط سواء في دوري الأبطال أو الدوري المحلي.

وطالب السويسري من الرباعي في خط الدفاع باليقظة طوال الـ90 دقيقة وعدم ترك أي مساحات أمام مهاجمي صن دوانز لأن أي خطأ في المباراة سيكلف الفريق الكثير ولابد من استيعاب درس مباراة الذهاب بالقاهرة بعدما فقدان التركيز وعدم الحفاظ على تقدمنا بهدفين مما جعل المنافس يخطف نقطة التعادل.

من جانبه استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني علي تشكيل فريقه الذي سيخوض به اللقاء والمكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه على معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وفي وسط الملعب أليوديانج وحمدي فتحي ومروان عطية وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وفي الهجوم محمد شريف.

ويرتدي الفريق الأول بالنادي الأهلي الزي الرسمي الخاص به خلال مباراة صن داونز اليوم السبت، والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس اللون الأخضر، ويرتدي فريق صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق، فيما يرتدي الحارس اللون الموف.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

الاهلى صن دوانز القطن الكاميروني بريتوريا لوفتس

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

مواعيد عمل السجل المدني 2023 في شهر رمضان

باتيلى: «5+5» ستتولى إجراء حوارات أمنية لتهيئة أجواء الانتخابات الرئاسية فى ليبيا

السيطرة على حريق داخل محل أسماك بإمبابة

باتيلى: الحكومات الانتقالية تعرض الوضع الليبى للخطر.. وندعو لانتخابات فى يونيو

إخماد حريق أعلى سطح عقار بالعجوزة دون إصابات

حبس عاطل بتهمة استغلال الأطفال فى التسول بالجيزة 4 أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الصبر ينفد

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

ولاية «شي» الثالثة.. العصر الصينى الجديد.. وجمهوريتنا الجديدة

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد «المصرى».. خطبة جمعة مؤسفة!

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيفية بناء حوار سليم على أساس علمى

عبد الرحيم طايع

الزلازل.. وأباطيل القيامة

مدحت بشاى

«التاء المربوطة» وأهل الفكر

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة!!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين يُحذّر من تداعيات جرائم الاحتلال المتواصلة

الكويت تدعو المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل للانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووى

«المعادلة الصعبة».. كيف تساعد إسرائيل أوكرانيا دون إثارة غضب «الحليف الروسى»؟