السبت 11 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يلتقي سفير الفلبين في مصر

وفد تنسيقية شباب
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

استقبل السفير عز الدين تاجو، سفير الفلبين في القاهرة، وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بمقر السفارة، لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين. 

وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر في عدد من القضايا الهامة والمستجدات التي تدور على الساحة الإقليمية، والتغيرات المناخية، وتحفيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، ومجال السياحة والطيران. 

من جانبه، أشار السفير الفلبيني خلال اللقاء إلى عمق ومتانة العلاقات المصرية الفلبينية، التي بدأت منذ ٧٧ عامًا، واصفًا إياها بالعلاقات التاريخية.

وقدم وفد التنسيقية عرضًا تعريفيًا عن التنسيقية ودورها في الحياة السياسية، والحراك الشبابي الذي أحدثته بمختلف الاتجاهات والتوجهات، والذي أثمر عن نتائج ملموسة على الساحة السياسية.

وثمن سفير الفلبين في مصر، دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في إثراء الحياة السياسية ودورها الرائد في صناعة الكوادر الشبابية المتميزة في المجال العام، وتمكين الشباب والمرأة، موجهًا التحية إلى سيدات مصر، وسيدات العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. 

وأعرب عن تقديره لتجربة التنسيقية، وما توليه من اهتمامات للقضايا المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية، مرحبا بنقل تلك التجربة الرائدة إلى الفلبين، وتبادل وجهات النظر بين الكوادر الشبابية السياسية فى مختلف المجالات. 

فيما رحب وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بنقل التجربة إلى الفلبين والتعاون مع الكوادر الشبابية، كما أشار الوفد إلى أن الدولة المصرية لديها تجربة رائدة في برنامج حياة كريمة، مرحبين بنقلها إلى الفلبين، بالإضافة إلى الترحيب بالتعاون بين الجانبين في تبادل الخبرات بالمجالات الداعمة لمبادرة فاهم للدعم النفسي. 

وأكد وفد التنسيقية، ضرورة سعي الجانبين نحو تعزيز العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاستثمارية والتجارية والاقتصادية، والعمل على تعزيز بناء جسور التواصل، وأشاد الوفد بما تشهده العلاقات من تعاون خلال الفترة الحالية في مختلف المجالات.

حضر اللقاء من التنسيقية النائبة هادية حسني عضو مجلس النواب، والنائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ، وأعضاء التنسيقية محمد الصعيدى، ورحمة محمود، وأسماء عبدالله.

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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